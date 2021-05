Albina večeras nastupa na Eurosongu: Koronavirus se probio među izvođače, ali nju nije strah

Natjecanje za pjesmu Eurovizije, koje se već tradicionalno ubraja među najveće zabavno-glazbene spektakle u svijetu, i ove godine izgleda kao neupitno spektakularna, no iza kulisa sasvim obična TV emisija, u kojoj sudjeluju izvođači i producenti koji su u svojim hotelima u Rotterdamu zatvoreni praktički kao u kućnom pritvoru. To je naš dojam s terena, nakon što smo nedjelju proveli u Rotterdamu, gradu domaćinu pandemijskog izdanja Eurovizije.

Otkazan izlet

U nedjelju navečer službena ceremonija otvaranja trebala je uključivati i vožnju brodom svih izvođača do roterdamskog terminala za kruzere, gdje su se prošetali tirkiznim tepihom, eurovizijskom verzijom crvenog tepiha s poziranjem i izjavama. No zajedničko isplovljavanje u posljednji je trenutak otkazano u strahu od širenja zaraze koronavirusom pa su izvođači iz svojih hotela, koje ne smiju napuštati, prevoženi autobusima i kombijima. Ali bez miješanja, po jedno vozilo za jednu delegaciju. Rotterdam je izgledao neobično prazan nakon što su se zatvorile terase kafića, koje su smjele raditi do 18 sati, a ispred hotela u kojem odsjedaju izvođači i delegacije moglo se vidjeti skockane pjevačice i plesače kako koriste svoju jedinu priliku za šetnju dok čekaju prijevoz.

Foto: Instagram

Neki su baš imali peh, poput Destiny, predstavnice Malte, i Roxen, predstavnice Rumunjske, koje nisu smjele na tirkizni tepih jer im je praktički u posljednji trenutak javljeno da ne smiju napuštati hotel budući da su u nekim drugim delegacijama, koje odsjedaju u istom hotelu, potvrđena dva slučaja pozitivna na koronavirus. Ranije su izvođači iz Poljske i Islanda bili isključeni iz sudjelovanja na ceremoniji otvaranja jer su se oko njih također pojavili pozitivni slučajevi.

Ipak, i u takvim uvjetima, koji su ovu pandemijsku verziju Eurovizije pretvorili u najneobičniju i za grad domaćin najmirniju, najnevidljiviju pjesmu Eurovizije u povijesti natjecanja, izvođači i cijela produkcija koja sve to prati ne gube entuzijazam. Pred kamerama to i dalje izgleda spektakularno. Jedino se događaju pomalo komični prizori, primjerice kad su pjevačice iz Srbije stale pred kameru na tirkiznom tepihu i na pitanje novinarke, koja govori s udaljenosti i preko epidemiološki propisane maske, više govore “what” (što, ne čujemo dobro) nego što uspijevaju reći nešto suvislo i ostati, što bi se reklo na ovoj verziji crvenog tepiha, “sexy-cool”.

Naša predstavnica Albina nije imala tih problema. U izjavi na tirkiznom tepihu djelovala je spontano i veselo: – Ovo je rijetka prilika da se sredimo i izgledamo fantastično. I mi je itekako koristimo! – rekla je Albina i dodala ipak kako joj je žao da predstavnici nekih drugih zemalja nisu mogli biti ovdje zbog epidemioloških mjera.

Dobra energija

Da je u Rotterdamu na dan generalne probe i uoči nastupa na prvoj polufinalnoj večeri proteklo sve u znaku euforije, otkrila nam je šefica delegacije Uršula Tolj.

– Svi smo jako uzbuđeni i jedva čekamo večerašnji i sutrašnji nastup. Oba su jednako bitna jer, iako generalnu probu publika neće vidjeti, nju gledaju članovi žirija i na osnovi tih nastupa glasaju. Danas imamo popodnevnu prvu kostimiranu probu cijele priredbe, navečer drugu i sutra popodne treću – kaže nam Tolj, koju smo upitali boji li se korone s obzirom na to da je poljski predstavnik Rafał Brzozowski u subotu bio pozitivan na koronavirus, a istu sudbinu dijele i Islanđani Daði & Gagnamagnið. – Koliko sam čula, on (Rafał) je pozitivan, ali nema simptome bolesti. Ne bojimo se jer se čuvamo i vodimo računa o poštovanju mjera te vjerujemo da će to biti dovoljno da se tako nešto nama ne dogodi. Iako s koronom nikad ne znate... no, važna je i vjera u to da će sve biti kako treba, a u to vjerujemo svi u delegaciji – optimistična je Uršula.

– Evo, upravo sam došla s testiranja, to je bio moj četvrti put. Uskoro će se testirati i ostatak hrvatske delegacije – kaže Tolj, koja je ohrabrena i riječima obožavatelja koje ne prestaju stizati. – Fanovi nam šalju podršku, navijaju za nas i vjeruju u prolazak u finale, kao i mi – zaključuje sa smiješkom. Situacija na kladionicama za Albinu izgleda svaki dan sve bolje, a mnoge su delegacije i fanovi pohvalili i to što odlično govori engleski jezik. Večeras ćemo vidjeti i kako glasa Europa, a u Hrvatskoj su svi uvjereni da zgodna Splićanka svakako ulazi u finale.

