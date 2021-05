Slavna ljepotica jednim potezom razbjesnila Vladu, oni ju prozvali na društvenim mrežama

Bella Hadid, poznata američka manekenka palestinskog porijekla, bila je među stotinama ljudi koji su u subotu u New Yorku prosvjedovali protiv nasilja nad Palestincima u Gazi, što su osudile izraelske vlasti uz objašnjenje da njezin potez predstavlja poziv na "eliminaciju židovske države".

Informacija je objavljena na službenom Twitteru države Izrael uz fotografiju manekenke koja je ulicama Brooklyna, zajedno s ostalim prosvjednicima, hodala noseći tradicionalnu palestinsku maramu kefiju, ističući pritom veliku palestinsku zastavu, prenosi Daily Mail.

"Kada se poznate osobe poput Belle Hadid zalažu za 'bacanje židova u more', one se zalažu za ukidanje židovske države. Ovo ne bi trebalo biti izraelsko-palestinsko pitanje, već humanitarno pitanje. Sramite se", stoji u tweetu uz hashtag 'Israel Under Attack'.

Hadid, čiji je otac Mohamed porijeklom Palestinac i koji je uz kćer sudjelovao u prosvjedima, na svojem je Instagramu podijelila niz fotografija i videozapisa.

Usto je napisala: "Onako kako osjeća moje srce... Biti blizu toliko lijepih lijepih, pametnih, cijenjenih, dragih, ljubaznih i velikodušnih Palestinaca na jednome mjestu pridonosi osjećaju pripadnosti! Mi smo rijetka pasmina!".

Prije sudjelovanja u prosvjedima, Bella se prošli tjedan prisjetila svojih palestinskih korijena, objavivši fotografiju s vjenčanja svojih bake i djeda te sliku njihovih potomaka, među kojima je i Bellin otac.

Hadid, koja na Instagramu ima gotovo 42 milijuna pratitelja, u srijedu je podijelila i vlastitu fotografiju na kojoj je uplakana i uz koju piše da osjeća duboku bol zbog Palestine i "svoje palestinske braće i sestara" te da joj snimci nasilja slamaju srce.

Na njezinu se profilu može pronaći i fotografija otprije 4 godine na kojoj Hadid nosi transparent "Free Palestine" u čijem opisu poziva ljude da se educiraju o događajima u Jeruzalemu.

VIDEO Pogledajte Večernjakovu desetku Nike Turković