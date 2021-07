Britney Spears iznijela niz optužbi na račun oca: 'To nije zlostavljanje, to je j**** okrutnost'

Pjevačica Britney Spears (39) je ponovno svjedočila na sudu u Los Angelesu, gdje je rekla kako želi da se njezin otac tereti za zlostavljanje "skrbničke vlasti".

Obraćajući se sudu drugi put u manje od mjesec dana, Spears je još jednom zahtijevala da Jamie Spears bude uklonjen iz pravnog sporazuma koji većinu njezina života kontrolira više od 13 godina.

Dajući dokaze telefonom, dok su pristaše pokreta #FreeBritney prosvjedovali izvan ročišta, zvijezda je u početku rekla da želi da se sudnica raščisti, prije nego što se predomislila i rekla kako će govoriti javno.

Navela je niz pritužbi, poput onih da su joj uzeti vitamini za kosu i kava. "Gospođo, to nije zlostavljanje, to je samo j**** okrutnost", rekla je kroz suze sutkinji Brendi Penny. "Oprostite na mom jeziku, ali to je istina."

Nakon kratke pauze kako bi se pribrala, 39-godišnja Spears zatražila je da njezin otac bude uklonjen iz složenog pravnog dogovora i optužen za "zlouporabu skrbničkih poslova".

Pjevačica je rekla da želi da se skrbništvo ukine bez potrebe za medicinskom procjenom, ali jasno je stavila do znanja da joj je glavni prioritet izbacivanje oca iz njegove uloge. Rekla je da bi bila sretna dopuštajući da u međuvremenu ostane druga skrbnica Jodi Montgomery.

- Mog oca danas treba ukloniti i bit ću sretna što mi Jodi pomogne, rekla je zvijezda.

Britney je dosad zastupao Samuel Ingham III, ali pjevačica želi da joj odvjetnik bude Matthew Rosengart.

