Britanske legende post-punka The Stranglers u srpnju stižu u spektakularni istarski kamenolom Cave Romane

Legendarni britanski bend The Stranglers, poznat po hitovima poput ''Golden Brown'', vraća se u Hrvatsku, i to kao prava ljetna glazbeno-scenska senzacija! Jedinstveni spoj punk rocka, new wavea i post-punka vjernim obožavateljima Stranglersi donose u utorak, 8. srpnja 2025., u spektakularnom ambijentu istarskog antičkog kamenoloma Cave Romane u Vinkuranu.

Ove glazbene ikone, osnovane 1974., sa svoja prva tri albuma objavljena unutar nevjerojatnih 13 mjeseci, postigle su uspjehe s hit singlovima poput "Peaches", "No More Heroes" i "Walk On By". Daljnji uspjesi uslijedili su s pjesmama "Always The Sun", "Strange Little Girl" i "Golden Brown", te brojnim drugima, donijevši bendu čak 24 singla među 40 najprodavanijih u karijeri, koja, do sada, obuhvaća šest različitih desetljeća.

Foto: Promo

Album Dark Matters iz 2021. (dosegao 4. mjesto na britanskoj ljestvici albuma) postao je album s najboljim plasmanom na ljestvicama još od albuma “Feline” iz 1983. To je bio posljednji album s prepoznatljivim, osebujnim klavijaturama pokojnog Davea Greenfielda, koji je preminuo 2020. od bolesti povezane s koronavirusom. Godine 2022. preminuo je i bubnjar, osnivač i dugogodišnji član benda, Jet Black. U znak priznanja utjecaju benda na rock glazbu, odavanje počasti Jetu stiglo je od glazbenika poput Duffa McKagana (Guns N’ Roses), Rickyja Warwicka (Thin Lizzy) i Lola Tolhursta (The Cure).

Stranglersi su bili jedan od ključnih bendova na koje se naslanjala britanska punk i novovalna scena u drugoj polovici 70-ih, a njihova glazba odiše mračnim, ali melodičnim tonovima koji su im osigurali status jednog od najutjecajnijih bendova svoje generacije. Basist i pjevač, Jean-Jacques Burnel, danas jedini preostali član originalne postave, u bend je ušao sasvim slučajno – dok se vraćao s karatea, povezao je autostopera Hugha Cornwella, osnivača benda. Burnel danas poznate hitove Stranglersa izvodi s osvježenom postavom.

Foto: Promo

“Men in black”, kako ih fanovi nazivaju zbog crne odjeće i inspiracije koju pronalaze u izvanzemaljskim teorijama, povijest su ispisali i 1992. kao prvi rock bend koji je nastupio u britanskom zatvoru Dartmoor. Zahvaljujući svom beskompromisnom stavu, kojim prokazuju negativne pojave globalnog društva, eksperimentirajući s raznim glazbenim pravcima, stvorili su vlastiti zvuk po kojem su jedinstveni.

U Hrvatskoj su prvi put nastupili u srpnju 1978., kada su bili jedan od prvih anglo-saksonskih punk/new wave bendova koji su svirali u Zagrebu. Ovoga srpnja vraćaju se, ali na novu lokaciju - magični antički kamenolom Cave Romane, smješten u naselju Vinkuran, u blizini Medulina. Ovaj je prostor posebno atraktivan zbog impresivnog ambijenta s izvanrednom akustikom. Okružen 50 metara visokim kamenim zidovima stvara snažan vizualni dojam, a stijene pružaju i prirodnu akustičnu školjku. A kako je riječ o otvorenom prostoru pod zvijezdama koji može primiti do oko 1200 ljudi, prostor stvara i poseban osjećaj bliskosti između publike i izvođača. Upravo zato sve više svjetskih i regionalnih imena bira upravo Cave Romane za svoje nastupe. Ulaznice za The Stranglerse mogu se nabaviti putem platforme Entrio .