Brazilski zavodnik: Više se sviđam starijim damama

“Oduvijek sam želio biti pjevač. Tata mi je rekao da sam propjevao prije nego što sam progovorio. San mi se i ostvario.

Javnost me upoznala kao glazbenika, a potom je spontano došla gluma. Te su dvije profesije usko povezane i nije mi bilo teško snaći se pred kamerama. Volio bih ostvariti zapaženu glumačku karijeru”, govori 25-godišnji brazilski glumac Chay Suede kojeg ćemo od idućega tjedna gledati kao mladoga Pedra Guedesa Leitãa u prvoj fazi nove telenovele “Spone ljubavi” na Prvom programu Hrvatske televizije.

Sa samo dvadeset dvije godine proglašen je jednim od 30 najutjecajnijih mladih ljudi u Brazilu.

“Naravno da mi je to laskalo, ali nisam se htio previše zanositi. Želio sam nadahnuti ljude i poručiti im da je sve moguće kada to zaista želite. Sve je počelo kada sam se prijavio u brazilski show “Ídolos”, u kojem sam osvojio četvrto mjesto. Iste godine dobio sam ponudu da se pridružim ekipi serije “Rebelde”, kaže Chay kojem su glumačke ponude nakon toga vrtoglavo pristizale pa iza sebe ima zavidan broj uloga, među kojima su one u serijama “Império”, “Novo Mundo” i “Babilônia”. Osim glumom i pjevanjem, pripadnice nježnijeg spola osvojio je i atraktivnim izgledom.

“Žene mi kažu da im se sviđa moja duža kosa koja mi je zaštitni znak. Osim toga, mislim da vole i tetovaže. Imam ih više od deset”, priznaje mladi glumac kojem, kaže, više prilaze starije žene.

“Mlađe su zaluđene mojim likom, no mislim da se više sviđam starijim damama. Dobivam svakakve poruke, među kojima ima i nemoralnih. Isprva mi je to bilo smiješno i čudno, no ponekad zna biti i naporno”, kaže Chay koji već nekoliko godina ljubi Lauru Neviju, godinu dana mlađeg modela.

“Moja prva ozbiljnija djevojka bila je Sophia Abrahão, koju sam upoznao tijekom snimanja serije “Rebelde”. Bili smo zajedno deset mjeseci, a odlučili smo krenuti svatko svojim putem jer smo shvatili da smo prerazličiti. Ubrzo nakon toga upoznao sam Lauru, no nakon dvije godine prekinuli smo na dva mjeseca. Mislim da su trzavice u vezi normalne, no brzo smo shvatili da ne možemo jedno bez drugoga”, priznaje Chad koji je Lauru zaprosio tijekom gostovanja u emisiji “Amor & Sexo”. Ona je, naravno, pristala.

“Iznenadio me, nisam očekivala da će me to pitati samo deset mjeseci nakon što smo ponovno počeli našu vezu. Lijepo nam je zajedno. Svi nam govore da smo premladi za brak, ali zar postoji dobna granica za ljubav”, poručila je Laura koja nije ljubomorna kad je njezin zaručnik za potrebe uloge u bliskom odnosu s glumačkim partnericama.

“Puna je razumijevanja i to mi je najvažnije. Shvaća da je za mene jedina. Obitelj mi je oduvijek na prvom mjestu. Želim se vjenčati, imati punu kuću djece te biti sretan uz ženu koju volim”, iskren je Chay, koji u slobodno vrijeme najradije gleda filmove.

“Obožavam gledati televiziju i ići u kino. Ne mogu si pomoći kad je o tome riječ. Mirniji sam tip pa ne volim klubove i izlaske do ranih jutarnjih sati. U obzir dolaze samo kućne zabave s desetak bliskih prijatelja”, otkriva Chad koji ima velike planove za budućnost.

“Osim što se želim nastaviti baviti glumom, želja mi je stvarati dobru glazbu. Ona je moja prva ljubav. Zapravo druga, Laura je

prva”, našalio se glumac čije vrijeme tek dolazi.