Brat Mela Gibsona otvorio dušu: 'Slava i novac su mu isprali mozak i on je postao čudovište'

Donal Gibson, brat glumca Mela Gibsona odlučio je ispričati svoju priču i podijeliti mišljenje o svom slavnom bratu u javnosti. U velikom intervjuu Donal, koji nije uspio probiti se Hollywoodu iako je također glumac, kazao je da se Mel potpuno promijenio nakon što je postao slavan.

Mel je postao seks simbol nakon uloge u filmu 'Mad Max', a kasnije je počeo dobivati i druge uloge koje su mu donijele veliku zaradu i popularnost. Htio je pomoći i bratu Donalu s kojim je glumio u filmu 'Braveheart', no on se nije nikada uspio probiti. Njihova povezanost oslabjela je nakon što je Mel režirao i financirao film 'Pasija'.

"Bio je moj stariji brat i moj najbolji prijatelj. Bili smo jako bliski i sve smo dijelili, kada se Mel proslavio nije postojala nikakva ljubomora. Bio sam sretan i ponosan na njega. Slava ga je promijenila, Mel kojeg sam poznavao je nestao" izjavio je Donal i dodao da je njegovog brata "Hollywood pojeo, prožvakao i ispljunuo. Slava i novac su mu isprali mozak i on je postao čudovište. Mrzim to što je postao".

GALERIJA Queen: Bohemian Rock Symphony - Dino Jelusić fantastično je otpjevao hitove legendarnog benda

Donal je rekao kako, bez obzira na to što je film 'Pasija' pokupio pohvale kritike, gledatelja, ali i odlično zaradio, on smatra da je taj uradak katastrofa, te da mu je upravo zbog toga karijera krenula nizbrdo. Naime, nakon 'Pasije', mnogi su Mela prozvali antisemitom, a neokrznut nije prošao ni Donal koji kaže da su i njega ljudi tako vidjeli, te da nije više mogao dobiti ulogu.

Inače, Mel koji je 1985. godine bio prvi najseksi čovjek na svijetu po izboru časopisa People već nekoliko godina ne brine pretjerano za svoj izgled pa djeluje nekako iscrpljeno, umorno i pomalo zapušteno s raščupanom frizurom i neurednom bradom.

Obožavatelje je razveselila informacija kako će nakon 23 godine Mel glumiti i režirati nadolazeći akcijski film 'Smrtonosno oružje 5' u kojem će se pojaviti i njegov dugogodišnji kolega Danny Glover (75) kao narednik Roger Murtaugh, a pripreme za snimanje u punom su jeku.

VEZANI ČLANCI:

- Da, ja to režiram i stvarno se radujem. Volio bih da je Richard Donner još uvijek s nama da on to učini, ali nas je ostavio prerano - ispričao je glumac uz kojeg se u posljednjih nekoliko godina vežu i brojni skandali zbog kojih mu je i pala popularnost, a sve je započelo 2010. godine kada se pojavila snima njegovih rasističkih komentara zbog kojih je izgubio nekoliko glumačkih angažmana. Ni na privatnom planu nisu mu cvjetale ruže pa se tako 2006. godine razveo od Robyn Denise Moore s kojom je u braku bio od 1980., a zajedno su dobili šestoricu sinova i jednu kćer.

VIDEO Mesić o političkim ambicijama: 'Kad bih išao na izbore, ja bih pobijedio'