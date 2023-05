Mikulić o 'Hodu za život': 'Žene drage, u vašu vaginu ne dira, niti za vas hoda itko od tih ljudi'

Jučer je održan 'Hod za život' u Zagrebu na kojem je sudjelovala i naša pjevačica Nika Antolos, a svoje mišljenje o cijeloj situaciji iznijela je i glumica Marijana Mikulić. Marijana je napisala kako je pročitala puno negativnih komentara o 'Hodu za život' te da smatra da ti ljudi hodaju za svoja uvjerenja te da bi svijet bio ljepše mjesto da smo uistinu demokratično i liberalno društvo.

"Živimo u vrijeme velike demokracije i liberalizma. Ali demokracija i liberalizam su rezervirani samo za jednu struju. Svi koji nemaju identičan stav se smatraju konzervama, diskriminatorima, nerijetko vidim i natpis katolibani, što god to značilo. Ne moramo svi misliti jednako, nismo svi jednaki, ne gledamo jednako na stvari. Ali toliko negativnih komentara na 'Hod za život', takvih bljuvotina po tim ljudima. Žene drage, u vašu vaginu ne dira niti za vas hoda itko od tih ljudi, oni hodaju iz svojih uvjerenja. Kao sto to čine i mnogi drugačijeg uvjerenja - bilo vjerskog, političkog, seksualnog… Zašto svatko ne bi živio svoja uvjerenja i pustio druge da čine to isto? Kako bi divno bilo, i koliko bi svijet bio ljepše mjesto da smo uistinu demokratično i liberalno društvo! Prema svima, a ne samo prema svojim istomišljenicima!" napisala je Marijana koja je trenutačno u Španjolskoj, a uz status je objavila i sliku na kojoj je ispred crkve Sagrada Familia u Barceloni.

Mnogi pratitelji pružili su joj podršku nakon ovog statusa u komentarima te su joj pisali kako joj je svaka riječ na mjestu.

Glumica Marijana Mikulić sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama često dijeli neka svoja razmišljanja i osjećaje te obiteljske trenutke. Nedavno je objavila neka svoja razmišljanja, te otkrila da je umorna i da je smetaju komentari drugih ljudi zbog čega se počela izolirati. Priznala je da sve rjeđe dogovara kave i druženja.

- Frizura je tu. Šminka, osmijeh. Jedna od onih: “Ajd samo za na Instagram da imam” (Kad sam se već uredila, jel) Ali izdaju me i podočnjaci i lažni osmijeh. Umorna sam. Svoj umor ja najvolim nositi sama i rijetko tražim da netko pomogne, kad tražim pomoć znaci da sam stvarno pala. Ali glupi komentari, primjedbe, netraženi savjeti, toliko me to počelo smarati da sam se počela izolirati od ljudi.Sve manje dogovaram druženja, kave. Niti mogu slušati vise svašta i šutit', a vidim da ni ljudi nisu u stanju čut' što ih ide kad lupnu gluposti. Pa, eto… Mjesto fotografije će prepoznati slični nama, jer tamo hodočaste, a vjerojatno i razumiju o čemu govorim. Tako da dragi ljudi, dobre namjere i sve, razumijem ja to. Ali ako netko ne traži savjet i mišljenje, slobodni ste zadržati ga za sebe. Svakome je dosta i sebe, nikad ne znaš s čime se sve netko nosi, pa ono. Rekla bi moja pokojna baba “ako ne znaš šta pametno ispričat, moreš pametno i šutit” - napisala je uz objavu.

