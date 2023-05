Šuput objavila snimku na kojoj se vidi kako se Nenad ozlijedio dok se igrao s Bloomovim igračkama

Maja Šuput često na Instagramu objavljuje neke zabavne obiteljske trenutke, a ovaj put je pokazala kako izgleda kada se njen suprug Nenad Tatarinov igra sa sinčićem Bloomom i njegovim vozilima. Naime, Bloom ima mali vozni park, koji se sastoji od nekoliko autića i motora, a Nenad se pokušao provozati na njegovom romobilu. Zbog komične razlike u veličini, Tatarinov je uspio na romobil staviti samo dio jednog stopala, pa se s vozilom zabio u hrpu igračaka na podu, na koje je stao bosim nogama, a potom je zajauknuo od boli.

Cijelo vrijeme Maja se smijala, a prema Bloomovim reakcijama, činilo se da on želi da tata ponovi to što je radio.

- Ono kad se doslovno ubijaš od igranja - napisala je Maja uz fotografiju i dodala nekoliko emotikona koji plaču do smijeha.

Mnogim pratiteljima naše pjevačice svidio se ovaj video.

"Lijepo se tako igrati i uživati sa djetetom", "Veliko i malo dijete","Baš ste ludi" samo su neki od komentara fanova.

Podsjetimo, obitelj je nedavno bila na odmoru na Ibizi.

Tamo su Maja i Nenad proslavili proslavili četvrtu godišnjicu braka, a u nedjelju, na Majčin dan, proslavili su i Nenadov 40. rođendan. Pjevačica je za njegov rođendan odjenula svilenu žutu dugu haljinu s visokim prorezom koji joj je istaknuo vitke noge. Nenad se i ovaj put odlučio za elegantnu kombinaciju pa je tako odjenuo bijelo odijelo.

- Sretan rođendan ljubavi moja. #40 Samo da zauvijek ostaneš baš ovakav kakav i jesi! Volimo te najviše Bloomi i ja - napisala je zaljubljena pjevačica, a ispod fotografija su se nizali komentari u kojima su joj pratitelji pisali komplimente.

"Predivna si...ne treba ti više botoxa, ostani nam takva...volimo te", "Predivni", "Omiljeni par", pisali su mnogi, dok su drugi čestitali Nenadu rođendan i Maji majčin dan. Mladenku je tada do oltara dopratila mama Danica, a za Majinu vjenčanicu bio je zaslužan njen dugogodišnji stilist Marko Grubnić koji je na društvenim mrežama priznao kako mu je Maja izmamila suze kad ga je zamolila da joj upravo on dizajnira vjenčanicu za najvažniji dan. Maja mu je tada rekla kako joj je on napravio sve najvažnije haljine u životu I želi njena vjenčanica bude omaž njihovom prijateljstvu i suradnji.

Nakon nepune dvije godine braka na svijet je stigao i njihov sin Bloom koji je danas prava Instagram zvijezda i svjetski putnik baš kao i njegovi roditelji.

Inače, Maja i Nenad vjenčali su se u svibnju 2019. na jednom imanju u Istri, a pjevačica je imala čak tri vjenčanice. Kuma na vjenčanju bila je Lana Gadža Čermak, a među gostima su bili Majin dugogodišnji stilist i prijatelj Marko Grubnić, frizerka Valentina Čajo, vizažistica Lada Mitrašinović te menadžerica Katarina Kolar.

