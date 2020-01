Branio Hrvaticu u Srbiji pa dobio batine: 'Ljudima poput njega treba stati na kraj'

Prije nekoliko dana u srpskom reality showu "Zadruga" došlo je do fizičkog obračuna između hrvatskog državljanina Dine Subašića i sudionika emisije srpske nacionalnosti Vladimira Tomovića.

Naime prijatelj sudionice showa Hrvatice Ive Grgurić (26) došao je u posjet i tamo se sukobio s Vladimirom Tomovićem. Kako 24sata doznaje mladić se sprema podići tužbu.

- Spremam tužbu jer takvim ljudima poput Vladimira treba stati na kraj. Nije njemu mjestu u realityju jer to prate djeca koja imaju deset godina. Hvala svim ljudima na podršci - rekao je.

Podsjetimo, Vladimir Tomović od prije poznat kao nasilnik iz tog showa, a sve se odvilo nakon što je Subašić upitao Vladimira je zna li što je navijački kodeks. Nakon toga Tomović se našao uvrijeđen, a Ivin prijatelj mu je pokazao srednji prst te je ovaj nasrnuo na njega.

Foto: Youtube screenshot

Između ostalog, video koji je osvanuo na službenom YouTube kanalu "Zadruge", pokazuje kako je Tomović nanizao uvrede na nacionalnoj razini.

- Jedini cilj mog ulaska bio je taj da pružim podršku svojoj prijateljici koju neizmjerno volim. Teško mi je gledati nepravdu. Ne volim dvolične ljude, a Ivi svašta rade iza leđa i prave od nje nešto što nije. Predstavljaju je na ružan način, pišu laži, izmišljaju afere. Nije to zaslužila - objasnio je Dino koji je odgovorio i na dodatni upit o tome je li provocirao sukob.

- Svađa je započela jer je konstantno vrijeđao Zagreb, Hrvatsku i nogometne klubove. Vrijeđao je Ivu koja je moja slaba točka pa sam ga pitao ''Je li znaš što je kodeks navijača?''. S tom rečenicom sam mu htio dati do znanja da na nacionalnoj televiziji nema mjesta mržnji. Nisam namjerno provocirao, ali sam mu htio dati do znanja da nije uredu to što radi - kazao je Dino koji je tada naletio pod Tomovićeve šake i završio s tri udarca u glavu i rasječenom usnom, a odmah po izlasku iz "Zadruge" posjetio je bolnicu.

Inače, Vladimir je već od ranije poznat po nasilnim ispadima. Dok je bio u vezi sa Slađanom Petrušić, koja se proslavila u 'Noćnoj mori' Željka Malnara bio je nasilan i prema njoj. Njih su dvoje započeli romansu prije tri godine u 'Parovima'. Oboje su ispali iz showa, a Slađana je tada progovorila kako se Vladimir prema njoj odnosio. Nasilniku to nije bio jedini prijestup.

Naime, Tomovića su pravomoćno osudili na šest mjeseci zatvora i dvije godine uvjetno zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje i prijetnji smrću. Prije osam godina je napao djecu iz Hrvatske, izviđače koji su bili u posjetu Baru. Tomović im je tada naredio da sklone hrvatski zastavu te im prijetio da će ih pobiti vidi li opet hrvatska obilježja u svom gradu.