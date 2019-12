VIDEO: Srpkinja gušila Hrvaticu u reality showu nakon što su se izvrijeđale

U kontroverznom srpskom reality showu Zadruga došlo je do svađe, a zatim i tuče između Tare Simov (18), jedne od najpoznatijih sudionica reality showova u sujednoj državi, i Hrvatice Ive Grgurić (26).

- U radiju nisi rekla da nećeš igrati, mogla si u radiju kazati kako nećeš igrati i da ti nije prijatno. Jedva čekaš da te stvari! Kleptomanko! - govorila je Tara.

- U tvojoj maloj prljavoj, pokvarenoj, smrdljivoj glavi je to tako! Prljavice! Mama ti je kleptomanka - odbrusila joj je Iva.

- Što si rekla? Kome ti mamu?! - urala je Tara, pa se zeletjela na Ivu i uhvatila je za vrat. Brzom reakcijom zadrugara izbegnut je veći incident između dvije natjecateljice. Taru je zatim dečko izvukao van kuće, a Iva je vikala kako je došlo do fizičkog kontakta te da želI da je izbace.

Podsjetimo, Iva Grgurić u rujnu je u istom showu pričala kako je bila u vezi sa starijim poduzetnikom.

- To je bilo prije šest godina, on je tada imao 60 godina. Tada sam od svojih roditelja pobjegla u Zagreb i iznajmila sam stan. Pronašla sam stan na Maksimiru koji je bio u vlasništvu dotičnog čovjeka. On je u invalidskim kolicima, a s njim me upoznao njegov pomoćnik. Vlasnik je imao svoj kafić i nadala sam se da će on biti mlađa osoba, bila sam mlada i naivna. Krećem uvijek od sebe i očekujem ako sam ja dobra osoba da će takvi biti i drugi. Ispostavilo se da nije tako - rekla je Iva na početku svoje ispovijesti pred tv kamerama i ostalim natjecateljima showa. Rekla je kako je na početku sve išlo super, on joj punio hladnjak, poslije nije morala plaćati stan i nakon četiri mjeseca upoznala ga je sa svojom majkom. Rekla je kako je puno pomogao njezinim roditeljima i braći i bila mu je jako zahvalna.

- Gledala sam ga kao očinsku figuru, dok me u devetom mjesecu nije pokupio autom i odveo do vrha Sljemena. Rekao mi je da postoji cijena za sve što je radio za mene. Ja sam mu još uvijek govorila vi. Još uvijek je pomagao mojoj obitelji i tražio je nešto zauzvrat. Pitala sam ga što i kako. On mi na to kaže kako moram shvatiti da ništa nije besplatno. Rekao je da traži da budem s njim i da nemam nikoga drugog. Pitala sam što ako to želim. On je bio podvojena ličnost i rekao mi je da spakiram stvari i napustim stan - rekla je. Razgovor koji je vodila na Sljemenu sa svojim stanodavcem ispričala je majci koja joj je rekla kako u životu za neke stvari treba pregrmjeti i da se ne mogu vratiti k njoj. Poslije tri dana nazvala je tog starijeg gospodina i rekla kako pristaje na njegove uvjete i to je potrajalo godinu dana.

Premda ga nije spomenula imenom, otkrilo se kako je navedeni gospodin Marijan šarić, poduzetnik iz Sesveta, čija se kći Lucija pojavila u showu "Život na vagi".

Nakon što je Iva sve ispričala u "Zadruzi" Šarić je televiziji Pink poslao svoju verziju priču koju su objavili na svojim internet stranicama. Ispričao je kako ga je s Ivom upoznao čovjek koji se zove Mateo i koji je unaprijed platio dvije tisuće eura za najam njegovog stana u kojem je živjela Iva. Jednog dana Iva ga je nazvala na telefon i požalila se kako je Mateo maltretira i želi je izbaciti iz stana.

Kaže da ju je samo upozorio da u stan ne dovodi stalno momke jer je stan njegov i zamolio ju je kasnije da ode. Kaže kako bi ona trebala biti zahvalna njemu jer ju je odveo liječniku te da nikada nije ni pomislio imati s njom seksualne odnose. - Ja sam njoj spasio život, to je prava istina - rekao je Šarić i dodao kako planira tužiti Ivu za klevetu i laži koje je ispričala o njemu.