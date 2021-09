Brak na prvu: Marinko će na vjenčanje pozvati bivšu suprugu, a Sanela iz showa želi izaći sretno udana

Marinko Plazibat ima 63 godine i dolazi iz Zagreba, po zanimanju je elektrotehničar, a bavi se komunikacijskim sustavima. Iza sebe ima brak od 20 godina, no još je uvijek u potrazi za srodnom dušom te vjeruje ekspertima iz emisije 'Brak na prvu' i zato se prijavio u show. Marinko je marljiv, empatičan i pravi džentlmen koji nikad nije izgubio vjeru u ljubav, unatoč tome što je već pet godina sam. U dobrom je odnosu s bivšom suprugom, a razveli su se zato što im se brak pretvorio u prijateljstvo. Nada se da će njegova buduća supruga moći razumjeti to prijateljstvo te jedva čekati upoznati partnericu koju će stručni tim za njega odabrati. Priznaje da je trenutačno vrlo usamljen, a nedostatak ljubavne veze nadoknađuje prekovremenim radnim satima. Zbog toga bi mu bilo jako drago da mu buduća partnerica odvrati misli s posla i privuče ga sebi. Izgled mu je važan, no nema tip žene koja ga privlači zato što mu je ipak najvažnija osobnost. Želi imati jednostavno vjenčanje, a pozivnicu će poslati i bivšoj ženi.

Sanela Novljaković ima 38 godina, dolazi iz Zagreba i bavi se ugostiteljstvom. Dosad je imala četiri ozbiljne veze, no još nije pronašla svoju srodnu dušu koja bi je čvrsto zagrlila na kraju dana.

Sanela je vječita romantičarka te vrlo emotivna i pažljiva osoba koja je spremna prepustiti se vrtlogu osjećaja i proživjeti avanturu zvanu 'Brak na prvu'. Nada se da će na kraju emisije izaći zaljubljena i sretno udana, a voli kad se muškarci brinu za sebe, imaju svoj stil i bave se sportom. Oči i osmijeh su prvo što primjećuje na suprotnom spolu, ali važno joj je i ono što nose u srcu. Mnogi joj kažu da je previše izbirljiva, ali smatra da zna što zaslužuje pa se ne želi zadovoljiti manjim. Kad joj se netko sviđa, želi provoditi što više vremena s njim i zna se boriti za ljubav. Romantična je i voli se maziti, a idealan kraj dana joj je topli zagrljaj s voljenom osobom. Želi djecu i obitelj, no ne bi imala ništa protiv da njezin partner ima djecu iz prethodnih veza. Dosad je mnogo puta bila povrijeđena i razočarana u ljubav, no spremna je okrenuti novu stranicu svog ljubavnog romana.

Tomislav Ciglenečki je 40-godišnji komercijalist iz Zagreba koji obožava automobile. Veze je zapostavio zbog velike predanosti poslu i hobijima, a u 'Brak na prvu' prijavio se kako bi ljubav stavio u prvi plan.

Tomislav je vrlo spontana, direkta, pričljiva i društvena osoba pa bi volio da partnerica prati njegov tempo i imaju slične interese. Veliki je zaljubljenik u automobile te je organizator utrke 'Brzi i žestoki', a osim toga, uživa u druženju s prijateljima, voli pecanje i nogomet. Tomislav je već jednom bio razočaran u ljubav, iza njega je deset godina braka i sedam godina samoće, a sad je napokon spreman sebi dati novu priliku da upozna onu pravu. Iako već ima jedno dijete iz prvog braka, ne isključuje opciju da osnuje novu obitelj ako se za to odluči. Kad se zaljubi, žena mu je uvijek na prvome mjestu, no priznaje kako bi volio da njegova buduća supruga ima bujne obline. Od emisije očekuje dobru zabavu, nezaboravnu avanturu i - ljubav!

