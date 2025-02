Božo Vrećo pokazao poruku koju mu je poslao slavni glazbenik: 'Ovo me istovremeno obradovalo i rasplakalo'

Britanski glazbenik i ikona osamdesetih, Boy George, javio se na Instagramu bosanskohercegovačkom interpretatoru sevdaha Boži Vreći i uputio mu poruku pune podrške i ljubavi. Božo je objavio screenshot poruke iz njegovog inboxa, gdje se vidi kako mu je Boy George s njegovog službenog profila napisao: "Sending my love & support, always stay beautiful, odnosno, u prijevodu: "Šaljem ti ljubav i podršku, uvijek ostani predivan."

Ova emotivna poruka duboko je dirnula Božu Vreću, koji je u odgovoru podijelio svoje osjećaje i prisjetio se inspiracije iz djetinjstva:

"Ako me danas nešto moglo istovremeno obradovati i rasplakati, onda je to definitivno ova doza ljubavi od Boy Georgea. Znate, kad sam bio sasvim mali, moja sestra bi se našminkala u dugine boje – jer to su bile osamdesete – i krenula van. Ali dok bi sebe šminkala, iste te sjene, rumenila i ruževe stavljala bi i meni, a naravno, dobro bi nam natapirala kosu! Danas, nakon toliko godina, stiže ova predivna poruka ljubavi. Ljubav uvijek rađa ljubav i podršku na sve četiri strane svijeta. I ne, nikada nismo daleko jedni od drugih kada slijedimo put srca. Hvala ti, dragi Boy George, zauvijek si inspiracija i uvijek te neizmjerno volimo!"

Božo Vrećo je bosanskohercegovački glazbenik i interpretator sevdalinki, poznat po svom jedinstvenom glasu, nekonvencionalnom izrazu i umjetničkoj slobodi. Njegov stil često briše granice između muževnog i ženstvenog izraza, dok svojim nastupima i modnim stilom odaje počast tradiciji, ali i suvremenoj umjetnosti. Vrećo je prepoznat kao jedan od najautentičnijih izvođača na Balkanu, a njegova umjetnost simbolizira slobodu, ljubav i neograničenu kreativnost.

Boy George, pravim imenom George Alan O'Dowd, britanski je pjevač, kantautor i ikona pop kulture. Slavu je stekao osamdesetih godina kao frontmen grupe Culture Club, koja je svjetski poznata po hitovima poput "Karma Chameleon", "Do You Really Want to Hurt Me" i "Time (Clock of the Heart)".

Osim glazbom, Boy George je poznat i po svom androginom izgledu i modnom izričaju, čime je pomicao granice u popularnoj kulturi. Njegov utjecaj i danas je snažan, a očito je da je i inspiracija novim generacijama umjetnika, među kojima je i Božo Vrećo. Ova razmjena riječi između dvojice glazbenika dokazuje da istinska umjetnost i ljubav ne poznaju granice – bilo vremenske, bilo prostorne.

