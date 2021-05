Borba za život Salme Hayek (54), glumicu preklinjali da ostane u bolnici: 'Radije bih umrla kod kuće'

Iako na društvenim mrežama nije dala do znanja da se bori za život, glumica Salma Hayek (54) proživljavala je pravu dramu nakon zaraze koronavirusom. Naime, u novom intervjuu za Variety otkrila je kako čitavu 2020. provela oporavljajući se od covida.

- Doktor me preklinjao da ostanem u bolnici jer sam bila jako loše. Zahvalila sam mu se i rekla: "Radije bih umrla kod kuće" - kaže zvijezda koja je provela sedam tjedana izolirajući se u sobi u stanu u Londonu kojeg dijeli sa suprugom, francuskim milijarderom François-Henri Pinaultom i njihovom 13-godišnjom kćerkom Valentinom.

Tijekom borbe primala je i kisik, a otkrila je i kako se još uvijek nije u potpunosti oporavila jer njezine razine energije nisu kao prije. U travnju se vratila glumi te se pridružila ekipi na setu filma "House of Gucci", snimanog u Italiji. Tamo je preuzela ulogu Pine Auriemme, vidovnjakinje koja je pomogla udovici Maurizija Guccija, Patriziji Reggiani, u organizaciji ubojstva talijanskog poduzetnika i šefa modne kuće Gucci.

Foto: Ivo Čagalj/Pixsell

Inače, glumica je nedavno progovorila i o neugodnom iskustvu s početka holivudske karijere. Iako je prve uloge ostvarila u meksičkim sapunicama krajem 80-ih godina vrata Hollywooda otvorila joj je uloga u filmu 'Desperado' redatelja Roberta Rodrigueza u kojem je glumila partnericu Antonija Banderasa. Salma je tijekom gostovanja u podcastu “Dax Shepard’s Armchair Expert” otkrila kako je izgledalo snimanje intimnih scena i priznala da je na snimanju osjećala strašnu nelagodu.

- Bila sam potpuno prestravljena! Počela sam neutješno plakati na setu, bilo me strah, mislila sam da ja to neću moći. Zapravo sam se najviše bojala Antonija. On je ustvari bio jako drag, ali plašila me ta njegova sloboda. Njemu su te scene seksa bile ništa, a ja sam jecala.

Foto: reuters

Redatelj Robert Rodriguez i on bili su nevjerojatni. Ni na što me nisu prisiljavali, nisu vršili pritisak na mene. Bili su svjesni da je meni to traumatično iskustvo pa su me čak pokušali i nasmijati. Sjećam se da nisam ispuštala ručnik kojim sam bila pokrivena iz ruku, ali nekako smo ipak i to snimili - prisjetila se Hayek koja je danas u odličnim odnosima s Banderasom.

Za kraj je zaključila kako cijela ova priča danas možda zvuči pomalo smiješno, no da je ženama u takvim situacijama puno teže. - Stalno sam razmišljala o svom ocu i bratu, pitala se hoće li oni to vidjeti, hoće li ih drugi ljudi zadirkivati zbog mene... Muški glumci se s tim ne moraju nositi. Njihovi očevi vjerojatno su samo ponosni što im sin glumi macho tipa u krevetu - zaključila je tada slavna glumica.

