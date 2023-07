Bolesni glumac oženio se za 39 godina mlađu, doktori su mu rekli da mu je ostalo još 2-3 godine života

Slavni glumac Dolph Lundgren (65) oženio se za 39 godina mlađu partnericu Emmu Krokdal (27). U zajedničkoj izjavi za medije par je podijelio kako su odlučili uploviti u bračnu luku na Mykonosu gdje imaju svoju vilu. Gosti vjenčanja bili su članovi obitelji nekoliko najbližih prijatelja.

- Zbog pandemije i tretmana u bolnici nekoliko smo puta morali pomicati datum - priznali su osvrnuvši se tako i na Lundgrenovu bolest.

Naime, glumac je nedavno otkrio da se već osam godina bori s rakom pluća i vjeruje da je za to kriva njegova uporaba steroida. Ovaj 65-godišnjak je otkrio kako mu je prvi put rak dijagnosticiran 2015. godine, a ispričao je to u podcastu "In Depth with Graham Bensinger". Rekao je i kako mu se rak vratio 2020. godine, a jedan je liječnik izjavio da mu je preostalo još dvije do tri godine života.

Otišao je i po drugo mišljenje, a tretman koji je dobio rezultirao je smanjenjem tumora.

– Dan je nakon moje operacije izvadili su mi jedan tumor, zatim su izvadili još dva koja su našli i još tri mala – rekao je glumac u videu. U razgovoru s Grahamom Bensingerom govorio je o tome kako je 2020. godine otkrio da ponovno ima rak.

– Vratio sam se tada u Švedsku i imao sam neku vrstu refluksa kiseline, nisam znao što je to pa sam napravio magnetsku rezonanciju. Otkrili su da oko tog područja ima još nekoliko tumora. Pronašli su još jedan tumor na jetri, bio sam skroz s***** . U tom trenutku počelo mi je padati na pamet da je ovo nešto ozbiljno. Kirurg me nazvao i rekao da je tumor narastao i da je veličine malog limuna. Pitao sam ga koliko mi je još ostalo života, mislim da je rekao dvije do tri godine, ali po glasu sam mu osjetio da misli i manje. Mislio sam da je to kraj – ispričao je 65-godišnji glumac.

Dodao je kako vjeruje da je korištenje steroida imalo utjecaja na njegovo tijelo i zdravlje.

– Razmišljao sam o tome, uvijek misliš da si pogriješio. Mislim da možda postoji neka veza između terapije testosteronom i raka. Bio sam na steroidima kad sam bio mlađi, možda desetak godina. Ovisno o vrsti filma koji sam radio, uzimao sam ih intenzivnije – ispričao je u podcastu. Njegova partnerica Emma Krokdal također je bila gošća podcasta i prisjetila se kakve je bolove glumac trpio nakon što mu se rak vratio 2020. godine.

– Usta su ga jako boljela, ruke su ga boljele i nije mogao ništa jesti. Bila je to borba, gubio je na težini. Shvatili smo da je puno gore nego što smo mislili, liječnici su onda počeli govoriti o tumorima u plućima, želucu, kralježnici, izvan bubrega – prisjetila se Emma. Lundgren je rekao da je potom otišao potražiti drugo mišljenje o svojoj dijagnozi i razgovarao je s dr. Alexandrom Drakaki.

Nakon promjene liječenja, Lundgren kaže da su se u roku od tri mjeseca njegovi tumori smanjili između dvadeset i trideset posto.

– Jednostavno cijeniš to što imaš dovoljno sreće da si živ i cijeniš svaki trenutak koji postoji – zaključio je glumac.

Podsjetimo, Dolph je bio dva puta oženjen. S prvom suprugom Peri Momm bio je u braku samo od 1991. do 1992 godine, a druga žena bila mu je modna dizajnerica Anette Qviberg, od koje se razveo 2011. nakon 17 godina braka i dobili su kćeri Idu i Gretu.



Inače, iako je mnogima prvenstveno poznat kao snagator i zvijezda akcijskih hit filmova, on je a završio je studij kemijskog inženjerstva i tehnologije te je vrsni majstor borilačkih vještina koje su ga proslavile. Osim glumom bavi se i režiranjem filmova.

Par zajedno trenira, a vidljivo je da je Dolph i u 65. godini u odličnoj formi kao na početku glumačke karijere pa često dobiva komplimente na račun izgleda.

