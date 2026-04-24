SVAKA ČAST!

FOTO Natjecatelji 'Večere za 5' odrekli se nagrade i novac donirali! Evo koga su usrećili

24.04.2026.
u 19:00

Posljednji dan bračkog vatrogasnog tjedna 'Večere za 5' kuhao je Tino Štambuk. Kao i svi ostali članovi ekipe osvojio je maksimalnih 40 bodova. Ekipa se unaprijed dogovorila da će sav novac od sudjelovanja donirati u humanitarne svrhe, a za pobjednicu su izabrali Žanu.

Tino je pripremu započeo desertom 'Opusti se i uživaj' kako bi se imao vremena ohladiti. „Nadam se da neće pomiješati čokoladu sa suhim smokvama jer onda od moje čokolade ništa“, rekla je Ana koja nije ljubiteljica suhih smokava. Iako smokve nije pomiješao s čokoladom dodao ih je u kremu od jaja u koju je dodao i ricottu i rum, a na to naribao čokoladu. Zatim je pripremao predjelo 'Tko ne proba ne zna', riblju paštetu i carpaccio te marinirane kozice. 'Ako ne staviš, nema' bio je naziv glavnog jela, a Josip je ispravno pretpostavio da je riječ o punjenim lignjama. Ekipa se, sad već po običaju, okupila s pjesmom, izgrlila i izljubila, a kako je domaćin pretpostavio da će se ekipa nastaviti družiti nakon večer umjesto alkoholnih pića za aperitiv im je poslužio kavu i voćni sok.
„Izgled predjela je bio odličan, lijepo fino, školski. Ne bi se reklo da ga je on radio s obzirom na to da cijeli tjedan priča da on to ne zna“, komentirala je Žana, a Josip dodao: „Taman je sve po mjeri kako treba.“

Glavno jelo također je oduševilo goste. „Žao mi je što oni koji gledaju ispred malih ekrana nisu mogli osjetiti miris“, proučila je Ana i dodala kako ju je nadjev u lignjama posebno oduševio. Desert se svidio svima osim Ani koja ne voli suhe smokve. Nakon večere domaćin je gostima podijelio maslinovo ulje koje radi DVD Selca i kuhače od drva maslina s natpisom 'Večere za 5', a onda se ekipi pridružila mlada učenica i recitirala im pjesmu na čakavskom.

Ovaj tjedan u 'Večeri za 5' dijele se same desetke: 'Čarlijeva večera je bila savršenstvo!'
Proglašenje je prošlo očekivano - svi su dijelili prvo mjesto i dali glasove jedni drugima pa je na kraju Tino presudio da će pobjednica tjedna biti Žana, a Josipovi kolege donijeli su ekipi najavljene poklone od DVD-a Pučišća, vatrogasna crijeva. „Osjećam se super kao i svi ostali kolege, svi smo radili to iz humanitarnih razloga za pomoć udruzi Brački pupoljci koja se brine o djeci s posebnim potrebama. Dobro je uvijek činiti dobro - to je geslo i stvarno je tako“, rekla je Žana, a ekipa se nastavila zabavljati i slaviti nakon odličnog tjedna. Idući tjedan ne popustite još jednom uživati u omiljenim epizodama najdugovječnijeg kulinarskog showa 'Večera za 5' – od ponedjeljka do petka od 17.45 na RTL-u. Epizode su dostupne i na platformi Voyo.

RTL večera za 5 showbiz

