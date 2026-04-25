BYE, BYE!

FOTO Evo koji su kandidati u večerašnjoj epizodi 'Survivora' napustili show

Foto: Nova TV
25.04.2026.
u 01:30

Igra s lopticama u eliminacijskom duelu žutog tima u Survivoru presudila je Leonardi Tomić. „Kad sam vidjela da igra nije na snagu, znala sam da mogu dati sto posto, ali nije bilo dovoljno“, poručila je Leonarda nakon poraza, a u dvoboju Srećka i Miloša iz zelenog tima uspješniji je bio Miloš, dok se Srećko oprostio riječima: „Dao sam sve od sebe... na kraju mogu reći da sam ponosan na sebe.“

Borba za osobni imunitet donijela je rasplet u oba plemena - u žutom je slavila Marina, a u zelenom Marko. U njihovom međusobnom srazu uspješnija je bila Marina, koja je time dodatno učvrstila svoju poziciju u završnici. „Presretna sam što sam je osvojila. Laknulo mi je. Bila sam u zadnja dva duela i nije mi bilo lako“, rekla je Marina, dodavši kako će prvo vidjeti tko će biti izglasan u nominacijama, pa će ona iskoristiti svoju moć da pošalje još jednog člana u eliminacijsku borbu. Marko je istaknuo važnost svoje pobjede: „Od prvog dana sam želio ogrlicu oko vrata, ne zato što sam se osjećao ugroženo, nego zbog samog osjećaja da je imam. Došla je u pravo vrijeme, kad se donose ključne odluke.“

Na plemenskom vijeću žuti su za eliminacijski dvoboj odabrali Leonardu s tri glasa. „Očekivala sam da ću biti izglasana. Otvoreno sam o tome pričala, radije bih da ja idem nego bilo tko drugi“, poručila je, dok je Marina za njezinu protivnicu izabrala Paulu. „Očekivala sam ovo“, kratko je komentirala Paula. U zelenom timu većina glasova otišla je Srećku, a Marko je izravno nominirao Miloša. „Od kad sam došao postoje grupice ljudi koje glasaju jedna za drugu“, rekao je Srećko, dok je Miloš dodao: „Došlo je moje vrijeme da idem u eliminacijsku arenu.“ Žuti tim time ima svoje četvrtfinaliste – Paulu, Marinu, Vanesu i Roka, a uskoro ćemo doznati i tko će to biti u zelenom timu.

FOTO Dvojica natjecatelja iz 'Survivora' otišla kući plačući! Evo o kome je riječ
Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

tko želi biti milijunaš?

Marin u kvizu riskirao na pitanju za 5.000 eura: Znate li vi odgovor?

U novom izdanju kviza Tko želi biti milijunaš? troje natjecatelja okušalo je svoje znanje. Marin Bolanča zaustavljen je na pitanju za prelazak drugog praga te je kući otišao sa 150 eura, dok je Leonard Stojkov netočnim odgovorom na osmom pitanju, bez iskorištenog džokera "pola-pola", osvojio isti iznos. Antonija Kanjer uspješno je prešla prvi prag i svoj put prema milijunu nastavlja u sljedećoj emisiji

Tvoje lice zvuči poznato

FOTO Evo koga ćemo gledati u novoj epizodi: Amy Winehouse, Freddie Mercury, Mariah Carey i Goran Bare ove nedjelje na pozornici

Jedna od njih je jedinstvena i neponovljiva Amy Winehouse koju će ovog vikenda utjeloviti glumac  Lovro Juraga. „Ona je jedna velika diva, glazbeno izuzetno inteligentna osoba, maestralna pjevačica i teška frajerica. Transformacija je dosta teška i izazovna, ali jedva čekam nastup“, poručuje Lovro koji se suočava s jednim od vokalno i interpretativno najzahtjevnijih zadataka sezone

