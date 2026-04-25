FOTO Evo koji su kandidati u večerašnjoj epizodi 'Survivora' napustili show

Borba za osobni imunitet donijela je rasplet u oba plemena - u žutom je slavila Marina, a u zelenom Marko. U njihovom međusobnom srazu uspješnija je bila Marina, koja je time dodatno učvrstila svoju poziciju u završnici. „Presretna sam što sam je osvojila. Laknulo mi je. Bila sam u zadnja dva duela i nije mi bilo lako“, rekla je Marina, dodavši kako će prvo vidjeti tko će biti izglasan u nominacijama, pa će ona iskoristiti svoju moć da pošalje još jednog člana u eliminacijsku borbu. Marko je istaknuo važnost svoje pobjede: „Od prvog dana sam želio ogrlicu oko vrata, ne zato što sam se osjećao ugroženo, nego zbog samog osjećaja da je imam. Došla je u pravo vrijeme, kad se donose ključne odluke.“

Na plemenskom vijeću žuti su za eliminacijski dvoboj odabrali Leonardu s tri glasa. „Očekivala sam da ću biti izglasana. Otvoreno sam o tome pričala, radije bih da ja idem nego bilo tko drugi“, poručila je, dok je Marina za njezinu protivnicu izabrala Paulu. „Očekivala sam ovo“, kratko je komentirala Paula. U zelenom timu većina glasova otišla je Srećku, a Marko je izravno nominirao Miloša. „Od kad sam došao postoje grupice ljudi koje glasaju jedna za drugu“, rekao je Srećko, dok je Miloš dodao: „Došlo je moje vrijeme da idem u eliminacijsku arenu.“ Žuti tim time ima svoje četvrtfinaliste – Paulu, Marinu, Vanesu i Roka, a uskoro ćemo doznati i tko će to biti u zelenom timu.