Anastasia otkrila pravu istinu o prijateljstvu s Nušom: 'Uskoro ćemo se vidjeti'

Anastasia iz showa "Gospodin Savršeni" osim što je odnijela pobjedu te se zaljubila u Petra, upoznala je i prijateljicu Nušu s kojom je imala buran odnos, a za 'Savršeni podcast' priznala je da početak nije bio lak te da su se između nje i Nuše znale događati i svađe. "Ja sam nju stvarno zavoljela kao prijateljicu, a što se tiče toga da smo se borile za istog muškarca, tu je na početku bilo dosta dramatično i znale bi se posvađati", iskreno je ispričala Anastasia, dodavši kako je sve to bilo dio kompleksne situacije u kojoj su se našle. Ipak, ključan trenutak dogodio se kada su se stvari između nje i Petra počele razvijati u ozbiljnijem smjeru. "Što se tiče toga da smo se borile za istog muškarca, tu je na početku bilo dosta dramatično i znale bi se posvađati, to sve, ali u principu, kad sam otišla kod Petra, ona je to stvarno prihvatila lijepo i nismo imali problem", objasnila je, naglašavajući Nušinu zrelost i razumijevanje koje je pokazala unatoč svemu.

Unatoč svim dramatičnim trenucima, Anastasia svoje iskustvo u showu ne može zamisliti bez Nuše, za koju kaže da joj je bila najveća podrška. Njihov odnos opisala je kao jednu od najljepših uspomena koje nosi iz tog perioda. "Moje iskustvo ne bi bilo isto bez nje. Ja ne bih mogla zamisliti taj show bez nje", odlučno je rekla, a zatim dodala emotivnu izjavu: "Ja taj odnos pamtim kao nešto najljepše što se meni tamo desilo u vili. Znači, naravno, tu je Petar, ali u vili, to je Nuša definitivno." Ove riječi najbolje opisuju dubinu njihovog odnosa koji je nadrastao okolnosti natjecanja. Nije im, kaže, bilo važno mišljenje drugih djevojaka u kući, a ni mišljenje publike. "Držimo se jedna druge i to je to", poručila je.

Anastasia nije skrivala divljenje prema Nuši kao osobi, ističući njezinu snagu i karakter. Smatra je iznimno zrelom djevojkom koja zaslužuje svu sreću u životu. "Smatram da je to cura koja ima jednu jako posebnu životnu priču i da je, unatoč svemu tome, jako divna cura, jako zrela za svoje godine. Ona stvarno zaslužuje puno lijepih stvari u životu", kazala je Anastasia s puno topline.

Njihova priča dokazuje da se i u najkonkurentnijim uvjetima mogu roditi iskreni odnosi, a Anastasijine riječi potvrđuju da je iz showa, osim ljubavi, ponijela i prijateljicu za cijeli život. Potvrdila je da su i dalje u kontaktu te s osmijehom dodala: "Uskoro ćemo se vidjeti", dajući do znanja da je njihovo prijateljstvo tek započelo.

Završetkom popularnog reality showa "Gospodin Savršeni" za mnoge je gledatelje priča stala s odjavnom špicom, no za Petra i njegovu odabranicu Anastasiju prava je životna avantura tek započela. Nakon dugih mjeseci tijekom kojih su morali vješto skrivati svoju vezu od znatiželjnih očiju javnosti i medija, par je napokon dobio priliku progovoriti o svemu. U opuštenom i iskrenom razgovoru u 'Savršenom podcastu', otkrili su brojne detalje o tome kako izgleda njihov svakodnevni život sada kada su se ugasile studijske kamere i reflektori. Podijelili su s javnošću kakve su bile prve reakcije njihovih obitelji te kakve planove kuju za budućnost koja je, prema svemu sudeći, već uvelike postala zajednička.

Iako su njihova međusobna ljubav i snažna kemija bile posve očite svima koji su pratili show, Anastasija je priznala kako se u sebi pripremala na potpuno drugačiji, znatno negativniji scenarij nakon završetka emitiranja. Iskreno je strahovala od osude javnosti, ali i od reakcija drugih djevojaka iz showa zbog specifičnog načina na koji se njihova romansa razvijala. "U tom trenutku, dok je show još trajao, bila sam uvjerena da ću naići na veliku osudu. Psihički sam se pripremila na negativne komentare", priznala je otvoreno. Ipak, stvarnost ju je ugodno iznenadila. Umjesto kritika, njihovi su profili na društvenim mrežama postali preplavljeni dirljivim porukama podrške. "Imamo doista veliku podršku publike. Jako puno ljudi nam se javlja putem Instagrama, pišu nam predivne stvari i neizmjerno sam zahvalna na tome. Ponekad naiđem na poruku koja me toliko dirne da mi zasuze oči", dodala je.