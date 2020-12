Bojana Gregorić Vejzović objavila fotografije stare 10 godina i ostavila fanove u čudu

Glumica Bojana Gregorić-Vejzović na Instagramu je objavila dvije fotografije stare 10 godina kako bi pratiteljima pokazala da se moda ne mijenja.

- Moda se definitivno vrti u krug, imam dovoljno godina da to mogu tvrditi! Ovo su fotke stare deset godina. Košulje s mašnama, hlače širokih nogavica, čizmice do gležnja… Volim reciklirati i nositi stare omiljene komade odjeće, a to znači da ih treba znati čuvati. Jaki mirisi koji preplave ormare bilo da je lavanda ili koji drugi, znaju me i zasmetati. No postoji starinsko rješenje kesteni! One divlje iz parka malo properem i stavim u ormar, po džepovima, između džempera; a između one robe koja vam duže stoji stavite novinski papir. Trikovi moje majčice koja mi je sačuvala neke svoje prekrasne stvaričice, a takvi komadi robe danas su unikat koji me baš, baš veseli, napisala je glumica pokraj objave.

Foto: Instagram

Fanovi su Bojanu odmah obasuli komplimentima, te su zaključili kako ne stari.

- Zakaj ne stariš? Vampirka? Šala… Stvarno si predivna, meni oduvijek”, “I ti si kao tvoja odjeća, jednako dobro izgledaš i sad i prije deset godina, pisali su joj fanovi, a glumica je odgovorila kako ipak stari.

- Starim! Kamera me još uvijek ‘voli’, uživo je ipak malo drugačija slika, zato me u gradu ne prepoznajete, odgovorila je Bojana.