Sve se saznalo: Nakon što je razbjesnila javnost, otkrilo se da je pjevačica lagala oko svega

Pjevačica Rita Ora našla se na meti kritika jer je navodno prekršila pravila 'lockdwona' u Velikoj Britaniji. Kako pišu tamošnji mediji, Rita je organizirala proslavu 30. rođendana u jednom restoranu, koji je inače zatvoren za druge posjetitelje, te je tamo ugostila čak 30 ljudi. Oni su viđeni kako se pod okriljem noći šuljaju u restoran kroz uzlaz za osoblje, a među uzvanicima su bile i neke poznate osobe kao što su supermodel Cara Delevigne i njezina sestra Poppy, te televizijski voditelj Vas Morgan.

- Rita i njezina sestra prve su došle u restoran. Bilo je 30-ak gostiju, svi su bili dotjerani vrlo glamurozno i ​​ušli su u zgradu straga, dok je osiguranje promatralo pročelje kako bi bili sigurni da nitko drugi neće ući. Zabava je trajala do ranih jutarnjih sati - kazao je izvor za britanske medije. Sve je instantno razbjesnilo javnost jer se zbog tog poteza čini da joj je sve dopušteno - samo zato što je bogata, dok vlasti 'običnim ljudima' ograničavaju koliko ljudi može biti na obiteljski proslavama.

Sada se doznalo i da je u medijima prethodno lagala o planovima za proslavu svog 30. rođendana, kada je za britanski The Times u intervjuu sredinom studenog kazala kako će rođendan proslaviti samo s roditeljima.

"Zapravo, baš se veselim druženju sa svojim roditeljima. Nije li to čudno? Znam da će to loše utjecati na moju reputaciju no oni su mi najdraže društvo", kazala je tada pjevačica i dodala da se pridržava svih epidemioloških mjera.

No, čini se kako nije bilo tako. Podsjetimo, vlasnik restorana je tvrdio da nije čuo za tu zabavu, iako je policija snimljena kako proviruje kroz prozore, te su viđeni i kako pokušavaju ući u zaključani restoran.

Rita se nakon svega ipak ispričala u medijima, a britanski mediji pišu kako će morati platiti kaznu od 85 tisuća kuna.

- Pozdrav svima, prisustvovala sam malom druženju s prijateljima kako bih proslavila svoj 30. rođendan. To je bilo brzo donošenje odluke s pogrešnom procjenom da izlazimo iz karantene i da će ovo biti u redu. Duboko mi je žao zbog kršenja pravila i razumijem da to ljude dovodi u rizik. Ovo je bila ozbiljna i neoprostiva pogreška u prosudbi. S obzirom na ograničenja, shvaćam koliko su te radnje bile neodgovorne i preuzimam punu odgovornost - napisala je pjevačica na društvenim mrežama.