Bivši suprug kraljice sevdaha doživio teški moždani udar! Oduzeo mu se govor i desna strana

Murafid Brkić, bivši suprug pjevačice Hanke Paldum i poznato ime regionalne estrade, doživio je teški moždani udar, piše Express.

Jedan je od čelnih ljudi najznačajnije sarajevske diskografske kuće "Sarajevo disk" i tijekom dugogodišnjeg rada pružao je mnogima odskočnu dasku. Osim Hanke, otkrio je zvijezde regije poput Halida Bešlića, Dine Merlina i Šerifa Konjevića. Hanka i on su zajedno osnovali "Sarajevo disk".

– Kada sam se još zabavljao s Hankom, bio sam uvjeren da je ona velika pjevačica. Ona ima apsolutni sluh i može sve otpjevati. Ali tih prvih godina, jednostavno, nije bilo prave pjesme za nju. Nakon što je otpjevala “Zelene oči”, za nju je čula cijela Jugoslavija. Vrlo brzo poslije toga došao sam do teksta “Ja te pjesmom zovem”. Odmah mi se svidio. Zamolio sam Julija Marića da ga ukomponira i on je to uradio za desetak minuta, uz klavir. Brzo smo je i snimili i to je i danas rado slušana pjesma – izjavio je za bosanske medije jednom.

Njegovo stanje trenutno je stabilno i oporavlja se na Fizijatriji. Preživio je težak udar pri čemu su mu se oduzeli govor i sposobnost pokreta. Izgledi za oporavak bili su minimalni, ali sreća je bila na njegovoj strani.

Murafid i Hanka roditelji su dvoje djece, sina Mirzada i kćeri Minele.

