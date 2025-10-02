Bivši muž Doris Pinčić postao žrtva prevare! Odmah se oglasio: 'Ne nasjedajte!'

Glazbenik Boris Rogoznica na Facebooku je upozorio svoje pratitelje i prijatelje na lažni profil koji se koristi njegovim imenom i fotografijama. Nakon što je ujutro primio desetak poruka s upitima je li on vlasnik novog profila koji im se javlja, shvatio je ozbiljnost situacije, pogotovo jer je na prevaru nasjeo čak i njegov rođak, po struci informatičar. - Ako jedan obrazovani informatičar može nasjesti na takav lažni profil, onda možete zamisliti koliko su ranjivi ljudi bez iskustva na društvenim mrežama i s manje informatičkog znanja - napisao je Rogoznica, vidno zabrinut za sigurnost svojih obožavatelja.

Objasnio je kako je cilj ovakvih profila isključivo financijska prevara te je podijelio zabrinjavajuću priču jednog kolege kao upozorenje svima. - Prije tri tjedna bio sam na kavi s kolegom glazbenikom, koji mi je ispričao da je jedan lažni profil slao poruke njegovim pratiteljima - ljudima koje je lako pronaći na njegovom javnom profilu. Nažalost, vrijedi zakon velikih brojeva: što više pokušaja – to više “uspjeha”. Tako je jedna gospođa, koja je bila uvjerena da komunicira s njim, nakon duljeg dopisivanja uplatila 10.000 američkih dolara. Budući da moj kolega često gostuje u Americi i ima tamo obožavatelje, priča joj je zvučala uvjerljivo. Nakon uplate, lažni se profil jednostavno ugasio i nestao - zajedno s novcem. Tek tada se gospođa javila na njegov pravi profil. Ne moram ni objašnjavati kakve su neugodnosti uslijedile - prenio je Rogoznica. Istaknuo je da se lažni profili ne događaju samo njemu, već svim javnim osobama koje imaju pratitelje i simpatizere na platformama poput Instagrama.

Zbog svega je na kraju poslao poruku kako bi zaštitio svoje pratitelje od budućih gubitaka. - Želim jasno naglasiti: mi nismo odgovorni za tuđe gubitke novca, vremena ili povjerenja. Zapamtite: nitko vas neće tražiti novac putem poruka na društvenim mrežama, osim ako se ne radi o vašem izuzetno bliskom prijatelju ili članu obitelji - upozorio je i zaključio svoju objavu pozivom: - NE NASJEDAJTE! PRIJAVITE LAŽNE PROFILE - poručio je Rogoznica.

FOTO Boris Rogoznica podijelio intimni trenutak s misterioznom djevojkom, svi se pitaju tko je ona

Podsjetimo, slična situacija prošle se godine dogodila pjevačici Renati Končić, poznatijoj kao Minea. - Dragi moji, znate i sami koliko mi značite i koliko sam osjetljiva općenito na prevaru i neistine... Zato vam ovo pišem, jer vas sve želim upozoriti i kako bih ja bila mirna - započela je svoje obraćanje na Instagramu domaća pjevačica i voditeljica.

- NAJBITNIJE: nemam NIKAKAV Telegram profil, nemam grupe za chat, nemam ‘privatni profil‘ niti ikada ikome šaljem linkove u porukama. Imam službeni Instagram i Facebook profil i to su JEDINI moji profili. Nadalje, nikada u životu nisam koristila ‘čudesne kapi‘ ili ‘čarobne tablete za mršavljenje s kojima ćete smršavjeti 18 kila u 2 tjedna‘. Trebalo mi je više od dvije godine discipline, uravnotežene prehrane i puuuno vježbanja da bih dovela liniju u red. U zadnje vrijeme su društvene mreže prepune lažnih oglasa, prevara, pokušaja obmana, krađa identiteta poznatih osoba, pa tako i mene... Ljudi, samo oprezno i ne nasjedajte na lažne oglase i poruke... Ljubav za sve, samo za prevarante ne! Želim vam prekrasan tjedan - poručila je odvažno Minea u objavi koju je označilo s "sviđa mi se" više od tri tisuće ljudi, a mnogi su joj u komentarima iskazali i veliku podršku.