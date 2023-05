Bivši ljubavnik TV voditelja: 'Nije istina ovo što govore, nitko me nije pitao jesam li u vezi s njim!‘

Televizijski skandal trese Veliku Britaniju nakon što je Phillip Schofield (61), voditelj showa 'This Morning', koji se godinama predstavljao kao uzoran obiteljski čovjek, u emisiji priznao ljubav s mlađim kolegom. A krizu su dodatno produbile i tvrdnje da je atmosfera iza kulisa popularne ITV-jeve emisije izuzetno toksična. Dr. Ranj Singh, koji je bio redoviti gost u emisiji "This Morning", optužio je emisiju za toksičnu kulturu zlostavljanja i diskriminacije, piše Daily Mail. Poznati televizijski liječnik kazao je i da je svoju zabrinutost iznio i samom vrhu ITV-a, no na kraju je izbačen s ekrana. U emisiji je sudjelovao deset godina, a otišao je prije dvije godine.

Velika afera rasplamsala se jer je bivši ljubavnik slavnog britanskog voditelja iznio tvrdnje da ga ITV nije ispitivao o tome, unatoč tome što su s ITV-a kazali da je provedena istraga u kojoj su sudjelovala obojica muškaraca. Neovisna istraga skandala sve je izglednija, a visokopozicionirani šefovi ITV-a su pod sve većim pritiskom da priznaju s kojim su sve informacijama raspolagali kada je u pitanju Schofieldova afera.

Inače, o voditeljima Phillipu Schofieldu (61) i Holly Willoughby (42) zadnjih dana puno se govori u britanskim medijima. Nakon što je prošlog tjedna otkriveno da više nisu u dobrim odnosima i da izvan seta ne razgovaraju, svi su nestrpljivo čekali da vide kako će se drama između voditeljskog para rasplesti. S obzirom na to da se radilo o velikom neslaganju čiji razlog nije poznat, mnogi su očekivali da će jedno od njih napustiti svoju poziciju. Na taj potez odlučio se Phillip koji je na društvenim mrežama objavio kako je iza njega posljednja emisija "This Morning" čije je zaštitno lice već dva desetljeća te sve iznenadio.

- Oduvijek sam bio ponosan što sam pokrivao fascinantne priče u emisiji ‘This Morning‘. No nedavno je ‘This Morning‘ sam postao priča - objavio je.

Naime, Schofield je prije tjedan dana pristao odstupiti s pozicije voditelja te emisije nakon više od dvadeset godina, a ITV je taj koji je odlučio da se situacija između njega i Holly, s kojom radi više od 13 godina, ne može nastaviti. Navodno je Holly šefovima ITV-a postavila ultimatum "on ili ja", ali sada su počele izlaziti nove pojedinosti oko cijele situacije.

Najprije se kao razlog svađe navodilo suđenje Phillipovom bratu koji je zbog seksualnog zlostavljanja djece optužen na 12 godina zatvora. Slavni voditelj je zbog suđenja uzeo kratku pauzu, ali svojoj kolegici nikada nije otkrio razloge svoje odsutnosti što je nju razljutilo. Phillip je nakon toga izjavio kako su Holly i on najbolji prijatelji te da mu je ona nevjerojatna podrška i na ekranu, ali i iza scene.

Osim toga, još je jedna priča o slavnom glumcu isplivala na površinu. Naime, Schofield je tjedan dana nakon ostavke za Daily Mail otkrio da je bio u vezi s mnogo mlađim muškarcem koji je radio s njim na showu i da se to sve odvijalo još u vrijeme kada je bio u braku sa suprugom Stephanie Lowe. Voditelj je nakon toga naglasio kako nitko za to nije znao te da je lagao ITV-u, svojim kolegama i prijateljima.

No, njegov bivši kolega Eamonn Holmes oglasio se na društvenim mrežama te optužio njegove šefove da su znali za sve i da nisu ništa poduzeli. Naravno, pozornost je sada ponovno na Holly jer se s kolegom družila i u slobodno vrijeme te su često zajedno provodili blagdane i ljetovanja. Kada je slavni voditelj 2020. godine otkrio da je gay, Holly mu je bila najveća podrška te je na Instagramu objavila kako "nikada nije bila toliko ponosna na svojeg prijatelja, kao danas".

Dodajmo da se Holly povukla na godišnji odmor te se nije oglasila oko cijelog skandala. Pred male ekrane trebala bi se vratiti 5. lipnja. Također, ITV je nakon tog priznanja voditelja u potpunosti raskinuo suradnju s njim pa tako neće voditi ni dodjelu nagrada British Soap Awards, a postavlja se pitanje hoće li ikada više dobiti priliku voditi nešto na televiziji. To je težak krah jednog od najprepoznatljivijih britanskih voditelja koji je svoju karijeru gradio više od tri desetljeća te je za ITV bio jedno od glavnih lica.

