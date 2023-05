Voditelj godinama krio da je gay, suprugu prevario s kolegom kojeg je upoznao dok je bio tinejdžer

Veliku Britaniju trese pravi televizijski skandal. Dugogodišnji omiljeni voditelj ITV-jeva showa "This Morning", Phillip Schofield (61), priznao je da je u vezi s mlađim kolegom zaposlenim u istoj kompaniji. Njihova veza počela je još 2019. godine, a tek godinu kasnije Schofield je priznao da voli muškarce. Šokantno priznanje usred emisije činilo se ničim izazvanim jer je voditelj na toj televiziji radio 20 godina, a predstavljao se kao obiteljski čovjek koji je sa suprugom u braku do tog trenutka bio čak 27 godina.

Više od prijateljstva

Ovih dana Schofield je o svemu dao izjavu za Daily Mail, medij kojem se tom prilikom i ispričao.

- Lagao sam Daily Mailu i svom odvjetniku i ovim putem im se ispričavam. Želim se ispričati i svima drugima kojima sam zatajio istinu. Bio sam u vezi s mlađim kolegom, suradnikom showa "This Morning". Suprotno špekulacijama, iako sam tog čovjeka upoznao kad je bio tinejdžer i zamoljen sam da mu pomognem da se probije na televiziju, veza je postala nešto više od prijateljstva tek kad se ovdje zaposlio - napisao je Schofield.

Dodao je da veza nije bila razborita, ali nije bila ilegalna.

- Dao sam otkaz na ITV-ju i želim reći da se ispričavam svojoj supruzi koju sam prevario, svojoj obitelji i kolegama s kojima sam imao odnose temeljene na povjerenju koje su mi dali.

Iako je rekao da veza nije bila ilegalna, to što je svog ljubavnika poznavao kao tinejdžera mnoge je podsjetilo na pojam grooming. To je pojam koji se može objasniti kao priprema mlađe osobe (djeteta) za seksualne ili ljubavne odnose, što darovima, lijepim riječima ili čak obećanjem da će imati bolji život ili posao u budućnosti.

Mnogi ne bi pomišljali na to da prije nekoliko tjedana nije izišla priša o tome da je Schofieldov brat Tim završio na sudu gdje je optužen za 11 prekršaja koji uključuju djecu. Schofield ga se javno odrekao, no mnogima je ova priča ostavila gorak okus u ustima.

Toksična kultura

Državni službenik Tim Schofield, između ostalog, optužen je za to da je djecu tjerao da gledaju seksualne aktivnosti, da je pred djecom izvodio seksualne aktivnosti, te da je vodio seksualne aktivnosti s djecom. Voditelj je rekao da su jednom razgovarali o njegovu iskustvu s pornografijom, no da svog brata nije htio slušati i zamolio ga je da prestane govoriti o tome.

Mnogi suradnici ITV-ja u posljednjih nekoliko dana iznijeli su u javnost priče o tome da su šefove te televizije upozorili na Schofieldovu vezu s mlađim kolegom koju su smatrali neprimjerenom. Prozvali su ih i za promicanje toksične kulture, ali i za zlostavljanje. Osim voditeljeve bivše supruge, koja nije javna osoba pa se nije izjašnjavala o ovoj situaciji, najviše je povrijeđena bila njegova dugogodišnja prijateljica, suradnica i suvoditeljica Holly Willoughby.

Ona je rekla da je čim su počele priče o Schofieldovoj vezi, razgovarala s njim o svemu, a on joj je rekao da ništa od toga nije istina. Napetost između voditelja u emisiji posljednjih nekoliko tjedana mogla se rezati nožem. Holly i Phillip bili su jako povezani i ona mu je čuvala leđa kada je 2020. javno priznao da je homoseksualac. Bila je njegova najveća navijačica i podržavala ga je, a smatra da joj je tim lažima zabio nekoliko noževa u leđa.

- Jako me boli što mi je tako lagao - rekla je Holly. Svejedno, nove informacije i fotografije iz 2018. pokazuju voditeljicu pri izlasku s Phillipom i njegovim ljubavnikom, što baca sumnju na njezinu neuključenost i neinformiranost u cijelu situaciju.

Ovo svakako nije kraj drame i nema sumnje da će duhovi iz prošlosti početi proganjati osramoćenog voditelja. On više nema što izgubiti pa je tako već jučer počeo napadati ljude koji su optužili ITV da potiče toksičnu kulturu (zbog čega smatraju da je Schofield ostao tako dugo zaposlen). Na Instagramu je napisao da mnogi imaju nešto protiv njega i da zbog toga žele uništiti show "This Morning" i ono što je napravio za britansku televiziju. Ipak, istina je da je upravo on uništio reputaciju tog obiteljskog showa u koji gosti sada odbijaju doći, čak i nakon što je dao otkaz, a povlačiti su se počeli i sponzori koji su nekada davali izdašne iznose samo da bi se ime njihove tvrtke sekundu pojavilo na ekranu.

ITV je u krizi u kakvoj nije bio nikada prije nakon Schofieldova odlaska, upravo zbog njegova priznanja da je lagao. Već su izgubili više od dva milijuna eura, a taj iznos se samo povećava. Mnogi se boje da će izgubiti posao.

- Idućih nekoliko tjedana vodit će se bitka za spašavanje showa, ali i radna mjesta šefova. Imidž showa kao obiteljskog je uništen, no svi žele dokazati da "This Morning" nije samo jedna osoba i da su svi zamjenjivi - izjava je zaposlenika koji je želio ostati anoniman.

VIDEO HRT-ova novinarka: 'Stari namještaj ima dušu i eleganciju, zato sam odlučila postati Krama Queen!'