"Ševa-bez-šlica" ikone feminističkog pisma ove godine obilježava pola stoljeća od nastanka

"Ševa-bez-šlica nije bila samo obično jebanje. To je bio moj platonski ideal. Za pravu, apsolutno prvoklasnu ševu-bez-šlica ne smijemo nikada predobro upoznati dotičnog muškarca. Na primjer, primijetila sam da mi se rasplinu svi zanosi čim se s nekim muškarcem uistinu sprijateljim, kad počnem suosjećati s njegovim problemima, kad saslušam trač o njegovoj ženi, ili o bivšim ženama, o njegovoj mami i njegovoj djeci. Nakon toga ću ga zavoljeti - možda ću se čak i zaljubiti - ali, više nema strasti."

Ovo je jedan markantnih citata iz romana "Strah od letenja" američke spisateljice i ikone drugog feminističkog vala Erice Jong. A pojam "ševa-bez-šlica" jedan je od najpoznatijih termina feminističkog diskursa i jedan je od simbola koji je Ericu Jong učinio ikonom seksualne revolucije. No, ona je i puno više od toga jer je započela javnu diskusiju o ženskim pitanjima i intimnosti, a koncept koji je sublimirala u pojmu "ševa-bez-šlica" pruža prividnu moć u borbi protiv patrijarhalnog društva.

Autorica danas ima 81 godinu, a "Strah od letenja" upravo bilježi 50. obljetnicu nastanka. Prije deset godina, kad se obilježavala 40. obljetnica, Erice Jong je izjavila: "Da knjiga nešto znači, možete vidjeti po tome koliko rasprave izaziva. Dio ljudi je mrzi, dio je voli. Mislim da je to ono za što pisci postoje i ponosna sam što je s mojom knjigom tako."

Tada je rekla da je preko te svoje knjige željela istražiti seks kao što su to činili njeni suvremenici Philip Roth i John Updike, ali iz ženskog kuta gledanja. No, ono u čemu se zatekla nakon objave "Straha od letenja" pokazalo je neravnopravnost diskursa: "Iz svog sam putovanja doznala da i dalje nismo jednaki."

"Strah od letenja" je monološko-ispovjedno djelo pisano u prvom licu, u kojem pripovjedačica, newyorška Židovka Isidora White Wing, kombinira priču o ljubavnom trokutu sa suprugom i ljubavnikom koji se odvija na psihoanalitičkom kongresu u Beču, i događaje iz svoje prošlosti. Roman se odlikuje lakoćom pripovijedanja, ironijom i korištenjem vulgarizama, mnogo eksplicitnijih nego što su u odlomku citiranom na početku.

Priča o Isadori Wing, koja je pet godina u svom drugom braku, ali lamentira kako je seks sa suprugom više ne uzbuđuje, osvojila je milijune čitatelja i ekspresno postala neviđeni bestseler. No takva je eksplicitna seksualna iskrenost iz ženske perspektive izazvala i uznemirenost u svijetu izdavaštva, iako se iz današnje perspektive čini da je izražavanje seksualnosti osvajalo šire prostore slobode sedamdesetih, nakon šezdesetosmaške revolucije, nego što je to slučaj na početku ovoga tisućljeća. Barem kada je riječ o ozbiljnoj književnosti.

U knjizi Jong kroz svoju junakinju kaže da su "muškarci uvijek definirali ženstvenost kao sredstvo da žene drže pod kontrolom".

Spisateljica evo već pola stoljeća negira da je roman autobiografski, ali priznaje da ima autobiografskih elemenata. Vezano za tu priču, zanimljiva se anegdota dogodila 2008 godine, kad je Sveučilište Columbia organiziralo znanstveni skup kojim se slavio Ericin status feminističke ikone. Nakon što su profesori i ostali pozvani održali svoje referate, a sve u prisutnosti autorice, došla su na red pitanja publike. Javila se žena, fizički vrlo slična Erici Jong, uzela je mikrofon i rekla: "Imam izuzetnu čast biti Ericina sestra. Jako volim svoju sestru, ali 'Strah od letenja' moja je muka već trideset pet godina. Razotkrila je moj život u Libanonu te je ispisala niz nedoličnih predrasuda prema Arapima". Bila je to Suzanna Daou, rođena Mann, spisateljičina sestra, a prepoznala se u liku Randy, sestre Isidore Wing, koja živi u Bejrutu s brojnom djecom i mužem, libanonskim kršćaninom. Na temelju tog "prepoznavanja" optužila je sestru Ericu za okrutnost i ogorčenost prema obitelji.

"Ovo me podsjetilo na bajku u kojoj na kraju svega dolazi zla vila i proklinje novorođenče", smireno je komentirala spisateljica nakon konferencije i dodala: "No, svaka inteligentna obitelj ima i ludog člana. Mislila sam da pišem lažne memoare, à la Moll Flanders ili Robinsona Crusoe. Nije mi padalo na pamet da bi to netko mogao shvatiti doslovno, pogotovo član moje vrlo inteligentne obitelji."

No dodala je i da svakako postoje stvari koje bi danas učinila drukčije, recimo sigurno ne bi upotrijebila sintagmu "Arapi i druge životinje". No to je i pitanje epohe, zgusnuta povijest 20. stoljeća učinila je da nešto što nije zvučalo politički nekorektno sedamdesetih godina, nakon 2001. apsolutno je neprihvatljivo.

Kasnije je, prilikom intervjua na istoj toj pozornici, koji je vodila profesorica sa Sveučilišta Columbia, rekla da nikada nije očekivala da će i sama biti nešto drugo nego pjesnikinja i profesorica književnosti. "Nikad nisam prestala pisati poeziju, ali su pjesnici prestali pisati o meni. Jer kad imate bestseler, ili dva, ili tri, svi vas zamrze." "Strah od letenja" napisala je bez ikakvih očekivanja što će biti nakon objavljivanja i uspjeh ju je zatekao: "Da nisam napisala tu knjigu, poludjela bih ili umrla. A ono što me najviše zadivljuje je otići u Beograd, Hong Kong ili Tokio i sresti ljude koji kažu: 'Ja sam Isadora Wing'. Počašćena sam što sam dobila taj dar koji jest dar, ali i prokletstvo."

Erica Jong četiri puta se udavala, trenutni joj je suprug po zanimanju odvjetnik specijaliziran za razvode. Iz tih brakova ima i jednu kćer. Živjela je kao slobodna žena, napisala je knjigu koja je u jednom trenutku bila silno utjecajna. Dovoljno je to za jedan život.

