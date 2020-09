Poznato TV lice u devetom desetljeću ide pred oltar: 'Udajem se četvrti put'

Da za ljubav nikad nije kasno dokazuje i primjer nekadašnje TV voditeljice i novinarke Ruške Jakić koja unatoč godinama ne odustaje od ljubavi, ali i braka. Iako se ne zna točno koliko ima godina srpski mediji pišu kako je nekadašnja TV voditeljica kultne emisije 'Ljubav i moda' pred ulaskom u deveto desetljeće najavila uplovljavanje u bračnu luku. Da će se po četvrti put skrasiti priznala je i u emisiji 'Magazin IN'u kojoj je otkrila koliko je ispunjena na ljubavnom planu.

Na pitanje voditeljice 'ima li života za njezine vršnjakinje i žene u zrelim godinama u Srbiji', Jakić je bez ustezanja odgovorila da u devedesetima živi punim plućima. - Naravno da ima života! Ja se udajem četvrti put sad i što mi fali - odgovorila je Ruška i iznenadila sve u studiju.

O svojim godinama oduvijek mudro šuti, a da su one u njezinom slučaju samo broj dokazuje mladenačkim duhom i nevjerojatnom energijom. Prema nekim informacijama rođena je 1938. godine, no ona to nikada nije potvrdila jer, kako kaže, smatra da i dalje ima četrdeset i da tako izgleda.

Uvijek je besprijekorno dotjerana i ne dopušta da problemima da zavladaju njezinim životom. - Živim običan mali život i imam tisuću i jedan problem, samo sam sebe istrenirala da mogu riješiti svaki od njih - izjavila je svojedobno bivša voditeljica kojoj, čini se, i u poznim godinama ide baš sve od ruke, a razlog tome zasigurno je i ljubav koja joj predstavlja dodatan vjetar u leđa.