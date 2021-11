Bivša pratilja Miss Hrvatske s 12 godina je napustila Vukovar: Grmljavina me i dalje podsjeća na granatiranje

Maja Vračarić prije 25 godina izabrana je za prvu pratilju na Izboru za Miss Hrvatske, a sada je ona direktorica Direkcije Miss Hrvatske za Miss svijeta. Odrasla je u Vukovaru koji je morala napustiti 1991. godine kao dvanaestogodišnjakinja kako bi izvukla živu glavu. U razgovoru za Vukovar.dnevno.hr ispričala je svoja sjećanja na dane kada je Vukovar bio pod okupacijom i što joj je bilo utjeha tada.

- U to vrijeme užasa koji se događao svima nama u Vukovaru najteže mi je bilo slušati granate, s njima nikad niste znali gdje će pasti, je li sljedeća namijenjena mojoj mami, baki i meni… Oči moje bake pune straha, ali i toplog zagrljaja i riječi utjehe, to me držalo. Vjera u moju mamu koja je kao lavica pokušavala naći način da izađemo iz Vukovara, to mi je ulijevalo nadu da će biti sve u redu. - rekla je Maja. Iz Vukovara je otišla u trenirci s ruksakom u rukama s nadom kako će se brzo vratiti, ali to se nije dogodilo i Zagreb je njezin dom zadnjih 30 godina, a traume koje je proživjela u ratu prate ju i danas.

- Nisam imala noćne more, ali imala sam neugodnosti. Jedna od njih se dogodila po dolasku u Zagreb, nakon što smo izvukli živu glavu iz Vukovara. Prvim odlaskom na Trg bana Jelačića i pucnjem u podne s kule Lotrščak, ja sam legla na pod nasred Trga jer sam mislila da pucaju. Ljudi su prolazili pokraj mene, smijali se, a ja nisam razumjela zašto se i oni ne skrivaju. I dalje nisam baš presretna kad čujem pucanj u podne, ne volim biti sama kad je nevrijeme i kad je grmljavina, podsjeća me na granatiranje, ali uspijevam si to objasniti realno i samu sebe utješiti. Moja kći obično tada pusti neku komediju pa me zainteresira da je gledam i zaboravim na nevrijeme. Ali sve je to dio mene, oblikovalo me kao osobu takvu kakva sam danas, s vrlinama i manama. To ja zovem život. - rekla je Maja.

