Bivša misica uz Bornu zasjela na tron: 'Mislim da je to najbolji kompliment meni kao kuharu'

Bivša misica Mia Rkman kuhala je za čistu peticu, a upravo je toliko bodova i osvojila od ostalih natjecatelja, pa je baš kao i Borna u svoju mrežu spremila 20 ribica, no pobjedu će odnijeti samo jedna. Možda će to biti i Marina, koja sljedeća priprema večeru. „Dajem pet ribica zbog super klope, zbog fenomenalne juhe, zbog krasnog stana, krasne lokacije, zbog tvog karaktera i bontona, zbog tvoje mame koja te lijepo naučila kuhati, zbog tvog dečka koji je isto bio super domaćin“, redao je Robert pohvale, dok je Borna na peticu za vrhunski obavljen zadatak dodala plus za šarm koji je bio kao začin na kraju.

Aromatičnu juhu od rajčice s dodatkom poriluka Mia je poslužila za predjelo koje je oduševilo goste, a Robert ju je čak proglasio najboljim jelom večeri. Glavno jelo bio je šug od lignji s tagliatellama. Čokoladni kolač uz koji je domaćica poslužila sladoled i šumsko voće posebno je bio začinjen malim krunama kojima su gosti okrunjeni, a onda se Borna dosjetila izazova – kome kruna s glave padne, mora pojesti još jedan kolač bez obzira na to sviđa li mu se. „Sad ćemo vidjeti tko je tu mogao zamijeniti Miju na izboru za Miss Universe“, našalila se Borna.

Za kraj večeri Mia je dodatno začinila atmosferu igrom pantomime. Gostima je zadala riječi koje moraju pokazati samo pokretima, dok su ostali pogađali o čemu se radi. „Gledajte sad kako se dugo igra ova igra“, našalio se Darko nakon što su Bornin izazov odmah uspješno odgonetnuli.

„Moj dojam je da su zadovoljni, tražili su repete, mislim da je to najbolji kompliment meni kao kuharu“, zaključila je domaćica Mia. Što će za sljedeću večeru pripremati Marina, ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Ribe na torti' na Novoj TV!

