Saša Antić iskreno: 'Thompsona ne doživljavam ozbiljno, a Plenković i Milanović bili bi dobri reperi'

Gost večerašnjeg Podcasta Večernjeg lista je Alejuandro Buendija, odnosno Saša Antić, član grupe TBF i autor većine njihovih hitova. Saša je nedavno izdao novi singl "Kornjača", a uskoro izlazi i album "Škrinja". U ugodnom razgovoru dotakli smo se aktualnih događaja u svijetu , od koronavirusa do izbora u Americi, o glazbi i svemu što je Saša za domaću scenu napravio. Saznali smo i mnoge detalje iz njegove karijere, poput toga toga kako je počeo slušati hip-hop, te početkom devedesetih pod okriljem noći po Splitu crtao grafite tada popularnih hip-hop grupa.

Pričao nam je o razvoju TBF-a koji je krenuo tako da su radili pjesme od semplova drugih pjesama, da bi kasnije dobili i Porin za rock bend. Saša je zbog svoje pjesme "Mater" i stiha "Moja mater te traži" morao na sudu objašnjavati smisao stihova, budući da je netko prijavio te stihove kao prijetnju koju je dobio SMS-om.

- Dao sam si truda i izanalizirao pjesmu. Objasnio sam da se radi o metafori, ruganju nasilnicima, i da mater možda ni ne postoji. To je prazna prijetnja aktera koji je nemoćan, kazao je Saša koji se osvrnuo i na neke svoje kolege.

- Thompsona ne doživljavam kao ozbiljnog lika. On mi je više kao neki simbol. On kao da ima karijeru prije "E moj narode" i poslije nje. Odjednom je naučio pisati pjesme, a prije nije bio neki liričar. Sve mi je to čudno, kazao je Saša koji se dodirnuo i vječne podjele na ustaše i partizane.

- Meni je to bila stvar ljudskosti, civiizacijskih normi. Da je sad 1941., normalno da bih išao u partizane. Zamislite sad situaciju da vam dođu Nijemci ili Talijani, okupiraju zemlju, i vi se njima priklanjate. To mi je neshvatljivo, kazao je Saša.

Antić se osvrnuo i na aktualnu svađu predsjednika Milanovića i premijera Milanovića.

- Volio bih kad bi se natjecali u rimama. Ne znam tko bi od njih bio bolji, ali mislim da bi bili dobri reperi - kazao je Saša. Što nam je još kazao u razgovoru pogledajte večeras od 20 sati na Facebooku Večernjeg lista i Vecernji.hr.