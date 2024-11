Bivša Elona Muska: Bio je suprug iz pakla, sin nam je umro kao beba i nije mi dopustio da ga oplakujem

Elon Musk u novoj Trumpovoj administraciji bit će jedan od voditelja novostvorenog Odjel za učinkovitost vlade. Dosta se zato ovih dana piše o njegovom poslovnom i privatnom životu pa su se mnogi mediji prisjetili kako je o Musku govorila njegova prva supruga, spisateljica Justine Wilson, koja je nakon njihovog razvoda u intervju za Marie Clair otkrila brojne nepoznate detalje o njihovom braku. - U kasno proljeće 2008. godine moj bogati suprug poduzetnik, Elon Musk, otac mojih pet malih sinova, podnio je zahtjev za razvod. Šest tjedana kasnije, poslao mi je poruku da je zaručen s prelijepom britanskom glumicom u ranim 20-ima koja se preselila u Los Angeles kako bi bila s njim. Njezino ime je Talulah Riley i glumila je jednu od sestara u filmu "Ponos i predrasude" iz 2005. godine. Dvije stvari koje su mi u tom trenutku pale na pamet: a) Ponos i predrasude je stvarno dobar film, i b) Moj život s tim čovjekom pretvorio se u klišej. - prisjetila se Justine u intervju.

Rekla je kako su joj bivši dečki uvijek prigovarali zbog njezinog natjecateljskog duha, dok je Elon upravo to volio kod nje. - Kada mi je rekao: "Vidim sebe u tebi", znala sam na što misli - rekla je Justine. Ispričala je kako je dva mjeseca prije njihovog vjenčanja 2000. godine morala potpisati financijski sporazum sa budućim suprugom i dodala je kako tada nije bila svjesna u kakvu priču ju je budući suprug uvukao, jer prema tom sporazumu sve što se dogodi u njihovom braku je povjerljivo i ne može se koristiti na sudu.

- Tada nisam shvaćala da me tim ugovorom Elon zapravo posjeduje, godinama kasnije sam to naučila. Potpisala sam taj ugovor, Vjerovala sam svom mužu - zašto sam se inače udala za njega? — i rekla sam sebi da taj ugovor nije važan. Bili smo srodne duše i mislila sam kako se nikada nećemo razvesti. Život bez Elona bio mi je nezamisliv, osjećala sam kao da je on moj osobni Aleksandar Veliki. Ipak, bilo je znakova upozorenja kako njezin brak neće izgledati onako kako ga je zamišljala i da će se Elon uskoro pretvoriti u supruga iz pakla, a Justin je to osvijestila već na njihovom vjenčanju, tijekom prvog plesa. - Dok smo plesali na našem vjenčanju, Elon mi je rekao: "Ja sam alfa u ovoj vezi." Slegnula sam ramenima, ali kako je vrijeme prolazilo, shvatila sam da je on ozbiljan. Odrastao je u južnoafričkoj kulturi u kojoj su dominirali muškarci, a volja za natjecanjem i dominacijom koja ga je učinila tako uspješnim u poslu nije magično nestala kad smo se vjenčali. Kasnije sam mu često znala reći kako sam ja njegova žena, a ne zaposlenica na što bi mi on odgovorio: "Da si moja zaposlenica već bih te otpustio.

U vrijeme kad je eBay kupio PayPal 2002., preselili su se u Los Angeles i prodaja PayPala podigla je Elonovo neto bogatstvo na više od 100 milijuna dolara. Uskoro su dobili prvo dijete, dječaka po imenu Nevada Alexander koji je nažalost preminuo u dobi od samo deset tjedana. - Nevada sam tu večer stavila na spavanje, položila sam ga na leđa kao i uvijek, i do jutra je prestao disati. Imao je 10 tjedana, dob u kojoj su muška djeca najosjetljivija na sindrom iznenadne smrti dojenčadi. Bolničari su stigli na naš poziv i reanimirali ga, ali bio je bez kisika toliko dugo da je bio moždano mrtav. Proveo je tri dana na aparatima za održavanje života u bolnici u okrugu Orange prije nego što smo donijeli odluku da ga skinemo s aparata. Držala sam ga u naručju kad je umro - ispričala je Muskova bivša supruga. Nakon smrti sina Elon je jasno dao do znanja da ne želi razgovarati o Nevadinoj smrti.

- Nije mi dopustio da tugujem. Nije razumio moju potrebu da tugujem, optužio me za emocionalnu manipulaciju. Nisam to razumjela, kao što ni on nije razumio zašto sam htjela oplakati svog sina. Umjesto da ga oplakujem i tugujem zakopala sam svoje osjećaje, noseći se s Nevadinom smrću tako što sam počela planirati sljedeću trudnoću. U sljedećih pet godina rodila sam blizance, zatim trojke i napisala sam tri uspješna romana. Unatoč tome, Nevadina smrt dovela me do teške depresije i rastresenosti koja bi se nastavila i danas da jedna od naših dadilja nije primijetila kako se mučim i savjetovala mi je da odem na terapiju - ispričala je Justine. Rekla je kako se pretvorila u trofejnu ženu koja je ispunjavala Elonove želje, pa je tako zbog njega postala i plavuša i udovoljavala je svemu što on želi, a svoje želje i potrebe je zanemarila. - Nisam željela biti sporedni igrač u multimilijunskom spektaklu mog supruga. Htjela sam ravnopravnost i partnerstvo. Željela sam voljeti i biti voljena, željela sam život kakav smo imali prije nego što je zaradio sve svoje milijune, ali to nije bilo moguće - rekla je.