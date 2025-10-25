Biste li je prepoznali? Ova ljepotica natjecala se u 'Hrvatskom Top modelu', a danas joj je život potpuno drukčiji

Finalistica prve sezone RTL-ovog showa 'Hrvatski Top model' Valentina Dropulić u showu je završila kao drugoplasirana, a neko vrijeme kasnije ostala je u javnosti pa se povukla. Tada se pisalo o njezinoj vezi s plesačem Ištvanom Vargom i pjevačem Matejem Miličićem, a nakon prekida i nekoliko manekenskih angažmana nestala je sa scene. Danas živi obiteljskim životom u Starom Gradu na Hvaru, majka je dvojice sinova: Jure i Tomislava te je u braku već nekoliko godina s Josipom Jakelićem kojeg je upoznala na otoku, doznaje RTL.hr.
- Kada se nasmiješim, znaju me pitati, 'jesi li ti ona mala plava iz Top modela?' - prepričala je te dodala da ovo iskustvo pamti kao lijepo. Rekla je da ne misli da bi joj se život promijenio da je pobijedila u showu te da joj je drago što se sve odvilo na način na koji je. Valentina nije očekivala ni da će ući u finale, a zahvalna je za sve što je u showu naučila te za ljude koje je upoznala.
Iako je nakon showa nosila nekoliko revija na domaćim pistama, kaže da u tom svijetu nije ostala jer ju nije zanimalo.
- Uvijek sam bila sportski tip, bavila sam se rukometom i plesom i igrom slučaja sam završila na Top modelu - dodala je, a s biciklizmom se susrela preko supruga te ga jako zavoljela.
- Moj suprug se odlučio baviti time i prvo je meni kupio bicikl kako bih i ja to zavoljela te kako bi nam to bila zajednička aktivnost. I tako smo krenuli u biciklizam - rekla je te dodala da osvajaju lige, idu na natjecanja, kao i da se trening svaki dan mora odraditi, a da joj je želja biciklizmom se baviti i profesionalno.