Biste li je prepoznali? Ova ljepotica natjecala se u 'Hrvatskom Top modelu', a danas joj je život potpuno drukčiji

Finalistica prve sezone RTL-ovog showa 'Hrvatski Top model' Valentina Dropulić u showu je završila kao drugoplasirana, a neko vrijeme kasnije ostala je u javnosti pa se povukla. Tada se pisalo o njezinoj vezi s plesačem Ištvanom Vargom i pjevačem Matejem Miličićem, a nakon prekida i nekoliko manekenskih angažmana nestala je sa scene. Danas živi obiteljskim životom u Starom Gradu na Hvaru, majka je dvojice sinova: Jure i Tomislava te je u braku već nekoliko godina s Josipom Jakelićem kojeg je upoznala na otoku, doznaje RTL.hr.

08.10.2008.,Zagreb - Zagrebacki velesajam,otvorenje dvanaestog izdanja najjaceg modnog dogadjaja u Hrvatskoj, Cro a portera, zapocelo je samo jednom revijom, Estare Culto. Paviljon broj dva zagrebackog velesajma bio je prepun,a predstoje jos tri dana, kad ce se predstaviti najjaca imena domace mode.Finalistica prvog hrvatskog Top modela Valentina DropulicrPhoto Marijan Delija/24sata Foto: Marijan Delija/24sata

- Kada se nasmiješim, znaju me pitati, 'jesi li ti ona mala plava iz Top modela?' - prepričala je te dodala da ovo iskustvo pamti kao lijepo. Rekla je da ne misli da bi joj se život promijenio da je pobijedila u showu te da joj je drago što se sve odvilo na način na koji je. Valentina nije očekivala ni da će ući u finale, a zahvalna je za sve što je u showu naučila te za ljude koje je upoznala.

Iako je nakon showa nosila nekoliko revija na domaćim pistama, kaže da u tom svijetu nije ostala jer ju nije zanimalo.

- Uvijek sam bila sportski tip, bavila sam se rukometom i plesom i igrom slučaja sam završila na Top modelu - dodala je, a s biciklizmom se susrela preko supruga te ga jako zavoljela.

- Moj suprug se odlučio baviti time i prvo je meni kupio bicikl kako bih i ja to zavoljela te kako bi nam to bila zajednička aktivnost. I tako smo krenuli u biciklizam - rekla je te dodala da osvajaju lige, idu na natjecanja, kao i da se trening svaki dan mora odraditi, a da joj je želja biciklizmom se baviti i profesionalno.