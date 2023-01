Bio je zvijezda 90-ih, a sada surađuje s NASA-om, HBO-om i Netflixom: 'Pozornica mi ne nedostaje'

Tata hrvatskog dancea, kako su ga zvali, Senna M, pravim imenom Senad Galijašević, devedesetih je harao hrvatskom dance scenom. Vjerojatno nema osobe koja je tada izlazila u klubove a da nije čula njegov hit “Tuc Tuc”, ili “Beba malena” i “Indijanac”. Njegovi spotovi uvijek su bili intrigantni, a taktove smo lako pamtili i uvijek brzo prepoznali. Iako je tada njegova budućnost bila gotovo sigurno u glazbi i plesu, sve je preokrenuo za 180 stupnjeva i dobro je što jest jer ga je to dovelo do jedne od najpoznatijih američkih nagrada – Emmy.

Emmy u rukama

Senad od Bosne, Senna M ili Senad Galijašević, dobitnik je nagrade Emmy za postignuća u inženjerstvu, znanosti i tehnologiji u suradnji sa Stypeom!

Foto: Instagram

– Hvala na čestitkama. Stvarno bih iskoristio priliku i zahvalio svima koji su mi dali podršku. Reakcije su neočekivane jer sam se već odvikao od medijske pozornosti – odgovara nam nakon što smo mu se javili da čujemo reakcije. Ovaj će poseban uspjeh, jer ipak je jedan od rijetkih s naših područja koji se može pohvaliti ovim postignućem, proslaviti kako drugačije nego – radom. Poduzetnik i inovator godinama je na čelu tvrtke “Senna Innovation Factory” koja se bavi izradom filmske i TV opreme, kao i robotike za kamere. Njegova oprema za snimanje svega što se odvija na televizijskim ekranima ili filmskim platnima veliki je hit u svijetu te se uspješno prodaje u Kazahstanu, Moskvi, Dubaiju, Manchesteru, Tokiju i Las Vegasu. A u sve je krenuo, kako uvijek ističe – iz inata. – Evo, da se našalim, jednom mi je brat, tješeći me kad mi je loše krenulo, rekao dobronamjerno da je moje vrijeme prošlo. Nije ni slutio da mi je to dalo dodatnu snagu da se vratim na noge i upustim u neke nove pobjede. Ustvari, najteže mi je bilo kad sam pola života uložio u svoje pjesme i morao se odreći svega što čini normalan život – kaže nam. Naime, Senna M na medijsku se pozornost nije mogao naviknuti, a malo-pomalo zbog zasićenja i problema s medijima, odlučio je odustati od svega i krenuti iz početka.

– Preko noći je uništeno sve što sam gradio cijeli život i jednostavno sam morao krenuti ispočetka, i to iz inata – tvrdi. Nevjerojatno je gledati takav uspjeh čovjeka koji se do njega popeo, kako sam kaže, s dna. – Kad sam bio na dnu, sa svojim najboljim prijateljem Stjepanom Čajićem počeo sam ispočetka, odlučili smo probati nešto s čim se nitko nije bavio u krugu od par stotina milijuna ljudi, a to je proizvodnja kranova s pametnim funkcijama. Naravno, komentari su bili “da je to neki posao, već bi to netko radio”, ali za mene je baš to bio znak da je to smjer u kojem treba ići – tamo gdje drugi ne smiju – kaže nam ponosno. Priča je počela kad je režirao jedan spot. Posudio je kran za kameru i oduševio se efektom leteće kamere. Poželio ju je imati, ali je cijena bila neprihvatljiva. Odlučio je sam napraviti bolji i jeftiniji kran. Kada je u tome i uspio, svojim prvim kranom snimio je reklamni spot za Hrvatsku poštu. Uslijedilo je snimanje Europskog prvenstva u vaterpolu, papina boravka u Hrvatskoj, brojni muzički festivali i filmski setovi. Kada je krenuo s tim, ni u snu nije očekivao ovoliki uspjeh. Naime, njegove kamere koriste NASA, streaming servisi poput HBO-a koji ju je koristio za hit-seriju “Igra prijestolja”, kao i za najnoviju, najskuplju seriju svih vremena “Zmajevu kuću”; Netflixa, kanala Disney i History, američke filmske i televizijske produkcijske kuće Warner Brothers Entertainment Inc., poznate kao Warner Bros., pa i 20th Century Fox. A tu su i veliki TV i filmski projekti na kojima su se koristile njegove kamere, kao što su “Zvjezdani ratovi”, “Vikinzi” i “Vikinzi: Valhalla”, njemačka TV serija “Cobra 11”, britanska “McMafia” koja se snimala i u Hrvatskoj, serije filmova “Shaft” i brojni drugi.

Nema žaljenja

– Nisam to očekivao ni u snu i sve mislim nema dalje, ali eto, život me uvijek iznenadi – skromno kaže Senad. No najviše mu je u sjećanju ostalo snimanje serije “Vikinzi” u Dublinu na kojemu se sprijateljio i s jednim od glavnih glumaca, Gustafom Skarsgårdom, koji u seriji glumi Flokija.

Foto: Privatni album

Ukratko, njegova tehnologija mijenja filmsku industriju, a Senad objašnjava da je to zato što je on inovator, a ne “samo” proizvođač.

– Razlika između proizvođača i inovatora poput mene je u tome da proizvođač nudi kupcima ono što im je neophodno, dok inovator kupcima nudi ono što još uvijek ne znaju da im je neophodno. Ja ne prepoznajem potrebe kupaca, nego ih stvaram – pojašnjava.

Zamijenio je tako Senna M još 2004. godine osvijetljene pozornice bučnom radionicom, a umjesto mikrofona primio se odvijača i čekića. Ali za tim nimalo ne žali. – Promjena mi je bila super i ne nedostaje mi pozornica jer sam dao sve od sebe za nju i nemam za čim žaliti, a moji proizvodi su moje nove pjesme – kaže.

