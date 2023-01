Andrew Tate i dalje ostaje u pritvoru, sud mu odbio žalbu, oglasio se i odvjetnik: 'Razočaran sam, pretjeruju'

Kontroverzni influencer Andrew Tate (36) i dalje ostaje u pritvoru, odlučio je tako rumunjski sud. Tate je već neko vrijeme u pritvoru zbog sumnje na trgovinu ljudima, silovanje i udruživanje u kriminalnu skupinu. Uhitile su ga 29. prosinca rumunjske vlasti zajedno s bratom Tristanom i dvije Rumunjke, a Tate će u pritvoru biti sve dok traje istraga.

Optuženi su se žalili na zapljenu stvari i produženje naloga za njihovo uhićenje, ali je sud u Bukureštu naredio da se sva četvorica zadrže u preventivnom pritvoru punih 30 dana u kojem su bili zadržani, piše The Guardian.

- Vrlo sam razočaran. Mjera mi se čini pretjeranom - izjavio je odvjetnik braće, Eugen Vidineac nakon sudske odluke.

Podsjetimo Andrew Tate je ovih dana iz pritvora nakratko prebačen u bolnicu zbog izraslina na plućima koje su se pojavile. O svemu je obavijestio pratitelje na Twitteru, društvenoj mreži koja mu se vratila u studenom prošle godine nakon pet godina.

- Matrix me napao - napisao je na Twitteru Tate koji je zatražio pregled liječnika te mu je napravljena i biopsija kako bi se uvjerio da izraslina nije kancerogena.

The Matrix has attacked me.



But they misunderstand, you cannot kill an idea.



Hard to Kill.https://t.co/eBRKw7mabU pic.twitter.com/NmO1VbjqCo