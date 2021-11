Ana Sasso otkrila je da se u tajnosti udala treći put: 'Mi smo u braku, samo se to ne zna'

Ana Sasso (58) otkrila je da se treći put udala za kirurga Hrvoja Tomasovića(55). Trenutačno zajedno žive u Samoboru. Za njega se, inače, mislilo da joj je dugogodišnji izvanbračni partner.

"Mi smo u braku, samo se to ne zna, nije nitko uspio popratiti, ali jesmo. Ja sam nikad sretnija i nikad zadovoljnija. Imam partnera koji me poštuje, cijeni, voli, prati, podržava... Što više da očekujem? To je najvažnije", kazala je za RTL-ov Exkluziv.

Bivša miss Jugoslavije ranije je bila u braku s Igorom Franceschijem i Nenadom Bareom Teklićem.

Na spomen imena Ane Sasso svi će se odmah sjetiti provokativne reklame za jedno piće u kojem je Ana u zavodljivom izdanju bila glavna zvijezda. Tu reklamu snimila je početkom 80-ih, nedugo nakon što je proglašena za Miss Jugoslavije, a do izbora za Miss doveo ju je posao hostese na Splitskom festivalu 1981. godine. Ana Sasso i 39 godina nakon što je pobijedila na izboru za Miss Jugoslavije izgleda senzacionalno i 58-godišnju Splićanku nakon dugo vremena opet smo imali prilike vidjeti u javnosti i to u srijedu navečer u dvorani Vatroslav Lisinski gdje se održao izbor za Miss Beauty Hrvatske.

U dugoj ružičastoj haljini koja je ocrtavala njezinu savršenu figuru Ana je privukla pažnju i još jednom opravdala status seks simbola koji je nosi otkako se pojavila na modnoj sceni.

Kada su je prije dvije godine upitali u čemu je tajna njezine vitke linije i u šestom desetljeću, Sasso je rekla kako neke posebne tajne i nema. - Zaista nemam neku posebnu tajnu koju već niste čuli. Uglavnom, i dalje radim tjelovježbu, ako nisam u teretani jesam kod kuće. Pazim na zdravu i pravilnu prehranu, pazim također da ne preskačem obroke. Jedem i do pet puta dnevno, pijem puno tekućine, zapravo vode, osobito sada u ljetnim mjesecima. I to bi uglavnom bilo to. - rekla je tada Ana Sasso.

