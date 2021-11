Sjećate li se nje? Bivšu RTL-ovku dugo nismo vidjeli, a sada je objavila fotku od koje zastaje dah

Antonija Stupar Jurkin (39) nekada je u domove gledatelja ulazila kao voditeljica RTL-ovih emisija “Auto Moto sport TV”, “RTL Extra Magazin”, "Exkluziv vikend", "Sve u šest", a otkako se povukla s televizije, pažnju obožavatelja plijeni zahvaljujući društvenim mrežama.

Bez obzira na to što već duže vrijeme nema posao zbog kojeg je konstantno u fokusu javnosti, Antonija i dalje izgleda besprijekorno, a svojom se zavidnom linijom često hvali na Instagramu. Ovog puta je izmamila uzdahe u uskoj haljini smeđe boje, koja je naglasila njenu liniju. Osim toga pokazala je i noge.

Uz fotku je stavila hashtag kojim je poželjela obožavateljima otkriti kako joj nedostaju ljetne noći. Antonija je brzo skupila preko 1000 lajkova, a pratitelji su komentirali kako je prekrasna.

Inače, bivša voditeljica se sredinom 2019. godine oprostila od RTL-a. Tada nam je rekla kako je želja za novim znanjima, za koje nije imala vremena dok je bila u radnom odnosu, prevagnula i zato je odlučila oprostiti se od televizije.

Nakon što je napustila RTL, imala je više vremena pa se posvetila svom starom hobiju – uređivanju starih komada namještaja. Sve je počelo prije više od desetak godina kada je novo ruho dala stolcima u blagovaonici i nakon toga počela je uređivati i druge komade namještaja.

– Ne mislim da bi mi ovaj hobi jednog dana mogao prerasti u posao jer tada to više ne bi bio hobi, no voljela bih da mi ovaj gušt postane obveza. Ovo radim kad hoću i kad imam vremena i tako me veseli – otkrila je Antonija i dodala kako inspiraciju pronalazi na internetu. Kaže kako joj ne nedostaje rad pred TV kamerama i kako ima dojam da sada istinski uživa i ima vremena za sve. – Moram priznati da mi uopće ne nedostaju kamere. Nakon 15 godina prvi put u životu guštam i uživam u novim izazovima. Posvetila sam se učenju pa sam tako na poslovnom učilištu u jednoj godini uspjela završiti dva smjera, marketing i event manager – pohvalila se Stupar Jurkin.

