'Bila sam pod krevetom dok ste se ti i očuh seksali. Odvratno, i dalje idem na terapiju'

Khloe Kardashian, reality zvijezda poznata po ulozi u showu "Keeping Up With the Kardashians", i dalje se suočava s posljedicama traumatičnih događaja iz djetinjstva zbog kojih mora redovito ići na terapiju. Khloe je nedavno podijelila svoje sjećanje na jedan neugodan trenutak iz prošlosti, koji je, kako tvrdi, duboko utjecao na nju i oblikovao njezino emocionalno stanje. Kao djevojčica, sjeća se kako je u jednom trenutku, dok je njezina majka Kris Jenner bila u intimnom odnosu s bivšim suprugom Bruceom Jennerom (danas poznatijim kao Caitlyn Jenner), potražila utočište ispod kreveta.

Taj trenutak zbivanja vezan je uz radost koju su njezini roditelji dijelili dok su čekali dolazak jedno od svoje djece, Kendall ili Kylie, točno nije poznato. Mala Khloe tada se, kako je ispričala, odlučila igrati skrivača. Otišla je u majčinu sobu kako bi se sakrila, no nakon što je bila neprepoznata i ostala dugo sama, zaspala je ispod kreveta. Na njezino iznenađenje, upravo se tada probudila usred situacije koja je bila izuzetno neprikladna za njezinu dob.

Kris Jenner je, komentirajući ovaj događaj u najnovijoj epizodi podcasta Khloe in Wonder Land, sa smiješkom rekla svojoj kćeri: "Ti i tvoja prijateljica Francesca ste se igrale, tko je tu koga tražio? Došuljala si mi se u sobu. Nitko te nije pronašao, a ti si odlučila ostati ispod kreveta jer ti je to zvučalo uzbudljivo, a onda si čula previše. A sada, kad trpiš posljedice svojih postupaka, to si i zaslužila."

FOTO Voditeljica Dnevnika samozatajnog supruga upoznala je u srednjoj školi: Imaju dvoje djece i ne viđamo ih često

Jenner je također dodala kako Khloe nikada neće moći izbaciti te "zvukove" iz svoje glave. Khloe se složila s majkom, rekavši: "Ne, nikada." Kris je pokušala ublažiti situaciju, govoreći da su ona i Bruce tada čuli "smijuljenje" koje je uzrokovalo to da obje djevojčice brzo istrče iz sobe. U svom tipičnom duhovitom stilu, Kris je pokušala ublažiti neugodan trenutak, uvjeravajući Khloe da je sve to bilo samo "olimpijsko natjecanje" ili "hrvanje u krevetu."

Međutim, Khloe nije imala razumijevanja za njezine pokušaje šale i iskreno je odgovorila: "Nije, znam točno što se tamo događalo... Odvratno. Ne mogu više razmišljati o tome."

FOTO Pogledajte ekskluzivne fotografije Raktićevog doma nedaleko od Splita

Podsjetimo, Kris i Bruce Jenner bili su u braku od 1991. do 2014. godine te su tijekom tog razdoblja dobili dvije kćeri, Kendall i Kylie Jenner. Oboje su, svatko iz svojih prethodnih brakova, imali djecu, a Bruce je na kraju donio odluku o promjeni spola, danas je poznat kao Caitlyn Jenner.

VIDEO Ella Dvornik: Moj budući partner ne smije željeti imati djecu, jer ih ja ne planiram ponovno rađati