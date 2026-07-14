Legendarni glumac na početku karijere radio je kao stolar, a prije nekoliko godina je prevario smrt

Harrison Ford danas slavi 84. rođendan, no za holivudsku legendu mirovina je i dalje nezamisliv pojam. U industriji koja nemilosrdno troši talente, on ostaje postojan, vođen strašću prema glumi koja ne jenjava. "Bez posla, zaista ne bih znao što bih sa sobom", priznao je. "Ne znam što bi mi drugo moglo pružiti ovakvo zadovoljstvo i izazov." Ta predanost donijela mu je i nedavno priznanje u obliku prve Emmy nominacije za ulogu u seriji "Shrinking", gdje tumači terapeuta s Parkinsonovom bolešću. No, Forda natjecateljstvo ne zanima. "Ne razumijem potrebu za uspoređivanjem nečijeg rada s tuđim. Radim to što radim neovisno o tome smatra li se to vrijednim spomena. To je ono što volim. Volim pričati priče."

Njegov put do statusa jedne od najvećih filmskih zvijezda bio je sve samo ne lagan. Na samom početku karijere, nakon neprimjetne uloge hotelskog nosača 1966., jedan moćni holivudski direktor pozvao ga je na razgovor. "Rekao mi je: 'Dečko, nikada nećeš uspjeti u ovom poslu'", prisjetio se Ford. "'Kad je Tony Curtis prvi put stao na scenu, dostavio je vrećicu s namirnicama. Pogledao si ga i rekao: 'To je filmska zvijezda.'" Ford, nikad sklon pokoravanju, odgovorio je: "Mislio sam da ste trebali pomisliti da je to dostavljač." Tokofsky ga je izbacio iz ureda, uvjeren u svoju procjenu. Ta epizoda, zajedno s nezadovoljstvom beznačajnim ulogama, natjerala je Forda da se okrene drugom zanatu kako bi prehranio obitelj. Postao je samouki stolar.

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Sudbina je htjela da ga upravo čekić i pila vrate pod svjetla reflektora. Radeći kao cijenjeni stolar, Ford je dobio priliku koja će mu promijeniti život. Casting direktor Fred Roos osigurao mu je audiciju kod Georgea Lucasa za film "Američki grafiti". Iako je uloga bila mala, ostavio je dojam. Nekoliko godina kasnije, dok je Lucas pripremao "Ratove zvijezda", unajmio je Forda, tada još aktivnog stolara, da mu pomaže na audicijama čitajući dijaloge s glumcima. Lucas nije planirao angažirati Forda, ali je bio toliko oduševljen njegovom nonšalantnom interpretacijom lika Hana Sola da je na kraju shvatio kako je svog svemirskog krijumčara pronašao upravo u stolaru. U ranim danima, zbog postojanja istoimenog glumca iz ere nijemog filma, u jednoj je ulozi bio potpisan kao "Harrison J. Ford", pri čemu je srednje slovo bilo izmišljeno kako bi se izbjegla zabuna.

Uloga Hana Sola lansirala ga je u orbitu slave, no samo četiri godine kasnije učvrstio je svoj status ikone novom ulogom koja će obilježiti generacije. U suradnji s Lucasom i Stevenom Spielbergom, postao je Indiana Jones u "Otimačima izgubljenog kovčega". Ironično, redatelji su se isprva ustručavali dati mu ulogu jer je već bio zaštitno lice jedne franšize, no Ford je uskočio i stvorio jednog od najprepoznatljivijih filmskih junaka. Bio je poznat po tome što je inzistirao na izvođenju vlastitih kaskaderskih scena. Najpoznatiji primjer je scena iz "Otimača" u kojoj ga vuku iza kamiona, tijekom koje je zadobio ozljede. Njegova sposobnost da spoji grubost akcijskog junaka sa šarmantnom ranjivošću i dozom humora redefinirala je žanr i osigurala mu mjesto u panteonu filmskih legendi.

Iako je svoj privatni život uglavnom držao podalje od očiju javnosti, Fordova biografija bilježi tri braka i petero djece. Prvu suprugu, Mary Marquardt, oženio je 1964. godine, a upravo je tijekom tog braka, kako bi prehranio njihova dva sina, postao stolar. Razveli su se 1979. godine. Njegov drugi brak, s uspješnom scenaristicom Melissom Mathison, trajao je od 1983. do 2004. i u njemu je dobio još dvoje djece, sina Malcolma i kćer Georgiju. Od 2010. godine u braku je s glumicom Calistom Flockhart, s kojom je u vezi od 2002. godine. Zajedno su odgojili njezinog posvojenog sina Liama, kojeg je Ford kasnije i službeno posvojio.

Fordova sklonost opasnosti nije ograničena samo na filmski set. Njegova najveća strast izvan glume je letenje. Kao licencirani pilot zrakoplova i helikoptera, često je svoje vještine stavljao u službu zajednice, sudjelujući u akcijama gorskog spašavanja. Međutim, ta ga je strast umalo koštala života. Tijekom godina bio je sudionik u nizu zrakoplovnih incidenata, od kojih su dva bila izuzetno ozbiljna. Godine 1999. srušio se s helikopterom tijekom vježbe, no prošao je bez ozljeda. Puno opasnija bila je nesreća 2015., kada je njegov starinski avion ostao bez snage motora, prisilivši ga na prisilno slijetanje na teren za golf u Kaliforniji. Pretrpio je prijelom zdjelice i gležnja te proveo tjedne na oporavku. Taj ga je događaj duboko potresao. "Promijenio sam puno stvari u svom životu. Sigurno se ne želim ponovno oporavljati od takve nesreće", priznao je kasnije. Ipak, ni to ga nije odvratilo od letenja, potvrđujući sliku čovjeka koji živi po vlastitim pravilima, kako na nebu tako i na zemlji.

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*dijelom uz AI