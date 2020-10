Zaražena Melania nakon dijagnoze koronavirusa otkrila kako se osjeća

Kao i veliki broj Amerikanaca ove godine, Donald Trump i ja smo u kućnoj karanteni nakon što su testovi pokazali da smo pozitivni na COVID-19, započela je objavu na Twitteru Melania Trump, prva dama SAD-a.

– Osjećamo se dobro, ali smo odgodili sve predstojeće obaveze. Molim vas da se čuvate, sve ćemo ovo zajedno prebroditi – poručila je Donaldova supruga koja je u posljednje vrijeme puno putovala s njim jer je u tijeku predsjednička kampanja.

Foto: Twitter

Sličnu je poruku svojim pratiteljima poslao i Donald Trump.

Foto: Twitter

– Večeras smo prva dama i ja testirani na COVID-19 i pozitivni smo. Odmah ćemo početi proces karantene i oporavka. Proći ćemo to zajedno – napisao je i naglasio velikim slovima "zajedno" u svom tvitu.

Malo je vremena prošlo nakon te objave pa je Melania sve jednim videom podsjetila na praktične načine kako svoju obitelj održati sigurnom i zdravom, a video je bio objavljen još u travnju.

A reminder of some practical ways to keep our families safe and healthy. pic.twitter.com/vLWGMLgXFD