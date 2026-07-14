Severina posvetila veliki koncert prerano preminulom prijatelju: Godinama me nagovarao...

Neke se koncertne večeri ne rasprodaju zbog pomno osmišljene kampanje, nego zato što publika prepozna da će prisustvovati nečemu što nadilazi uobičajeni koncertni spektakl. Upravo se to dogodilo Severini, čiji je koncert u pulskoj Areni 8. kolovoza rasprodan gotovo mjesec dana unaprijed. Time je nastavljen impresivan niz turneje 'Ja samo pjevam', koja je nakon dvije večeri zaredom rasprodane Arene Zagreb, trijumfa u splitskim Gripama, ali i iz koncerta u koncert u drugim gradovima, potvrđivala izniman interes publike.



Pulska Arena, koja će 8. kolovoza biti ispunjena do posljednjeg mjesta, pritom nije samo još jedna postaja na turneji. Riječ je o prostoru koji svakom koncertu daje posebnu dimenziju, a Severinin koncept, koji se oslanja na interpretaciju, emociju i orkestar od tridesetak vrhunskih glazbenika, upravo će u antičkom amfiteatru dobiti svoj možda najupečatljiviji okvir.

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Možda upravo zato što 'Ja samo pjevam' nije koncert koji se oslanja na trenutne trendove. Bez velikih koreografskih blokova i spektakla koji odvlači pažnju od glazbe, 'Ja samo pjevam' gradi se oko pjesama koje publika poznaje napamet. Produkcija ostaje raskošna, no njezina je uloga pratiti priču svake skladbe, dok je u središtu večeri i dalje ono što Severinu već desetljećima čini, po mnogima, najvoljenijom glazbenom umjetnicom regije – glas, interpretacija i neposredan odnos s publikom.

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A malo je pozornica koje takvom konceptu mogu dati snažniji okvir od pulske Arene. Pod otvorenim nebom, među dvijetisućljetnim kamenim zidinama, svaka pjesma dobiva novu akustiku, novu atmosferu i novu priču. Tako će antičke zidine, koje su oduvijek svjedočile najvećim spektaklima, 8. kolovoza postati kulisa jedne od najiščekivanijih koncertnih večeri ovoga ljeta.



''Ovaj koncert posvećujem svom prijatelju Svenu Dukiću, koji me je godinama nagovarao na pulsku Arenu, ali je, na moju i našu tugu, nažalost, nije dočekao…'' – izjavila je Severina.