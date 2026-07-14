FOTO Ovo su najzgodnije navijačice na Svjetskom prvenstvu,među njima je i naša Ivana
Na Svjetskom nogometnom prvenstvu danas je na rasporedu prva polufinalna utakmica između Francuske i Španjolske, a uz napetost na travnjaku, puno je pogleda usmjereno i prema tribinama. Ondje dominira prava festivalska atmosfera, uz brojne navijačice koje dodatno podižu glamur i dojam velikog spektakla.
Među najzapaženijima je, očekivano, i Ivana Knoll, koja je ponovno privukla pažnju svojim prepoznatljivim stilom i samouvjerenim nastupom. Hrvatska navijačka ikona i ovoga puta pokazuje da je postala mnogo više od obične navijačice, svojevrsni je zaštitni znak turnirske atmosfere i jedan od lica koja se najčešće spominju kad se govori o ljepoticama s tribina.
Dok se na terenu vodi borba za finale, na tribinama se odvija vlastiti show, u kojem su vedrina, stil i atraktivnost gotovo jednako važni kao i sama utakmica. Upravo zato uz Ivanu Knoll i ostale ljepotice s tribina dodatno raste interes za ovaj nogometni spektakl.
Osim navijanja, mnoge navijačice postale su i pravi medijski fenomen, posebno na društvenim mrežama, gdje se njihove fotografije i videozapisi brzo šire i dodatno podižu interes javnosti. Zato se uz sportski dio sve češće govori i o tribinama kao mjestu gdje se spajaju nogomet, moda i zabava.