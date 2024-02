Bila je jedna od najseksi žena svijeta, a onda se promijenila i postala meta hejtera, ovako se s njima obračunala

Britanska glumica, model i voditeljica Kelly Brook ponovno je podigla prašinu. Zgodna Kelly pokreće svoj podcast pod nazivom 'Life Gains', a prije toga komentirala je neke detalje iz svog života. Naime, Brook je u braku, 2022. godine udala se za Jeremyja Parisija u njegovoj rodnoj Italiji. Novinari britanskih medija pitali su je što njen suprug misli o njenom izgledu.

- Jeremy je Talijan pa mu se sviđaju velika stražnjica i grudi, tako da se ne moram brinuti oko toga! Samo moraš shvatiti da nikoga nije briga kako izgledaš osim tebe. Ako pokušavate postići određeni izgled kako biste ugodili nekom drugom, to je bitka bez kraja. Sretna sam u svome tijelu i samouvjerena te mislim da moj suprug ne primjećuje moju težinu ako ona varira... ako se osjećaš dobro, to može samo dovesti do više seksa - rekla je voditeljica i bivša manekenka. Izjavila je kako su je nazivali punijom i za vrijeme dok je gradila karijeru modela.

- Često su me nazivali punijom dok sam bila model, kada sam bila vrlo tipična žena normalnog izgleda. Bila sam i puno lakša nego sada. U to sam vrijeme bila pionir za modele s "oblinama" jer se tada sve vrtjelo oko tog mršavog, otkačenog izgleda, no radila sam s brendovima donjeg rublja koji su cijenili takav izgled. Kaže da se ne obazire na komentare da je 'neprepoznatljiva'.

VEZANI ČLANCI:

- Ne želim ići unatrag, samo želim ići naprijed. Stvarno mi je ugodno s onim što jesam i kako izgledam. Dakle, ako me ljudi vide i pomisle da sam "neprepoznatljiva", to je na njima. Ne brinem se jer sam sigurna da bi i oni izgledali drugačije na fotografijama od prije 25 godina -

Kelly je, inače, 2005. godine proglašena najseksi ženom svijeta u poznatoj FHM-ovoj listi, a od 2015. godine je na njihovoj listi 100 najseksi žena svih vremena. Njezino tijelo proglašeno je savršenim prema istraživanju znanstvenika sa Sveučilišta Teksasa u Austinu, SAD.

No, iako to sve zvuči lijepo, rekla je kako se u vrijeme najveće slave osjećala najgore, a tada je bila u najmršavijoj fazi.

GALERIJA Bezvremenska ljepota glumice Sanje Vejnović

- Periodi u kojima sam bila najmršavija bili su periodi u kojima sam bila najjadnija - rekla je i dodala kako na starim fotografijama sad vidi dokaze perioda u kojima je bila nesretna.

- Pogledam fotografije i pomislim: “Tada sam bila stvarno mršava”, a onda se sjetim da je to zato što se nešto dogodilo.

Ranije je priznala kako se dugo osjećala kao outsiderica u svijetu mode. U intervjuu za magazin "Fabulous" govorila je o problemima u modnoj industriji.

- Oduvijek sam voljela raditi s modnim dizajnerima, s modnim brendovima, no rijetki su bili otvoreni za suradnju sa mnom zbog mojeg izgleda. Žene poput mene nisu im odgovarale. Modna industrija se, srećom, promijenila. Prije niste mogli naći glamurozno donje rublje i kupaće kostime ako trebate grudnjak s košaricom većom od C - ispričala je Kelly.

Ispričala je i kako su joj na prvoj probi za neko snimanje, kada je imala samo 14 godina, dali grudnjak namijenjen trudnicama. U gotovo tri desetljeća u poslu mnoge su joj prilike izmaknule jer su modni šefovi željeli isključivo mršave modele. Zbog svega je odlučila sama napraviti donje rublje koje bi odgovaralo svima.

Za britanski brend New Look dizajnirala je kolekciju donjeg rublja, a u suradnji s brendom F & F radi kolekcije haljina i drugih odjevnih predmeta. Sve to sama reklamira. Iako je posljednje godine nakupila nešto više kilograma nego li je imala u mlađim danima, glumici to ne smeta i često ističe da je "prirodno najljepše".

VIDEO Nina Badrić pokazala drastičnu promjenu frizure: Kakva promjena, zašto tek sad ova frizura?