Raiven je nastup na Dori bio prvi pred hrvatskom publikom: 'Nisam imala posebna očekivanja'

Za zabavu u drugoj polufinalnoj večeri Dore bila je zadužena slovenska eurovizijska predstavnica Raiven koja je izvela pjesmu koju sprema za Švedsku, ali i premijerno svoju novu pjesmu "Ofelija". Raiven u Švedsku putuje s "Veronikom", koju je otpjevala i u Zagrebu te oduševila, a evo što nam je rekla nakon nastupa na Dori koji joj je ujedno i prvi njezin nastup pred hrvatskom publikom.

Vaš posjet Hrvatskoj dogodio se zbog nastupa na Dori. Što ste čuli o ovom natjecanju?

Čula sam za Doru i to uglavnom zbog izvođača koji su sudjelovali ranije i zbog Eurovizije. Posljednje što pamtim je nastup Leta 3, koji sam, moram priznati, prvo vidjela na YouTubeu jer zbog svih obaveza koje imam u operi i oko glazbe, rijetko nađem vremena kako bih gledala emisije uživo.

Kakva očekivanja ste imali?

Nisam imala posebna očekivanja. Osoba sam koja naporno radi i živi u trenutku te fokusira svoju energiju na to.

Jeste li poslušali sve pjesme koje se natječu na Dori?

Nažalost ne, nisam stigla. Zahvalna sam za mogućnost da nastupim na Dori jer ću i tako moći čuti pjesme.

Možete li usporediti Doru i vaše natjecanje za Euroviziju?

Vidim Doru i slične izbore kao mogućnost da se izvođač predstavi široj publici. No, osobno, ne vjerujem u glazbena natjecanja. Mislim da je nemoguće izabrati najbolju pjesmu jer to što je čini najboljom ovisi o osobnom ukusu, a svaka pjesma nosi nešto svoje.

Predstavljate se s "Veronikom". O čemu govori pjesma? S kime ste radili na njoj?

"Veronika" simbolizira hommage autentičnosti. Pjesma nije zamišljena kao biografija Veronike Desinićka koja mi je poslužila kao inspiracija, nego počinje s njezinom smrću i retrospektivom prikazuje kako je ona uzela moć u svoje ruke. Uz tako snažnu poruku, teško mi je bilo pronaći prave riječi. Na jednom od glavnih stihova pjesme pomogao mi je raditi Bojan Cvjetićanin, član benda Joker Out koji su prošle godine predstavljali Sloveniju na Euroviziji. On je u priču uskočio nakon što je napravljen demo snimku pjesme. Kad je prvi put zapjevao 'Jaz sem, ti si - Veronika', rekla sam mu da je to prejednostavno, a onda sam shvatila da nekad trebamo nešto izravnije.

Veliki značaj na Euroviziji ima nastup. Možete li nam otkriti što spremate?

Cilj mi je prenijeti estetiku pokreta koji su prikazani u spotu na eurovizijsku pozornicu. To je velik izazov, a u tome će mi pomoći članovi baletnog ansambla koji su dio SNG Opere i baleta Ljubljana.

Pjevate o Veroniki Desinićkoj, volite li povijest i razne legende?

Jako, ali volim i fantasy. Moj omiljeni lik je Harry Potter.

Kako se osjećate kao predstavnica Slovenije na Euroviziji? Jeste li uzbuđeni i kakva očekivanja imate?

Prvo i najbitnije, imam veliku odgovornost prema sebi i tome da dobro predstavim sebe. I naravno Sloveniju - slovenski jezik i kulturu. Veselim se velikoj pozornici i mogućnosti da predstavim svoju glazbu i audio-vizualni nastup.

Možete li objasniti svoje umjetničko ime? Zašto Raiven?

Moji roditelji uzgajaju sokolove, a ja sam oduvijek bila okružena pticama. U trenutku kada sam birala umjetničko ime, tata mi je rekao: "Zašto ne bi bila Raven (gavran)?" Oduvijek sam voljela gavrane, pa sam prihvatila ideju. A tome je pomoglo i to što to zvuči jednako dobro i na engleskom i na slovenskom jeziku. Podsjetilo me to na ime koje bi mogao koristiti neki metal bend, a taj žanr sam jako voljela kao tinejdžerica.

Na Dori ste zapjevali i jednu pjesmu sa svog novog EP-a. O čemu se radi?

"Ofelija" je moja omiljena pjesma s novog EP-a "Sirens pt. 1". Inspiraciju za album sam našla kroz istraživanje o važnim ženama u povijesti. Ophelia je lik u Shakespeareovim dramama, ali htjela sam naći vezu između tog lika i osjećaja kroz koje danas žene prolaze i to kroz introspekciju. Kao studentici psihoanalize bili su mi jako zanimljivi različiti aspekti ljudske psihe, posebno kako nešto nesvjesno utječe na naše ponašanje, misli i emocije. Pisanje pjesama za ovaj EP za mene je bio prirodan proces.

Što biste htjeli poručiti Hrvatskoj publici prije Eurovizije?

Nadam se da će svi naći dio sebe u pjesmi. Moja želja za pjesmu je bila ujediniti i osnažiti slušatelje. "Jaz sem, ti si – Veronika".

Možemo li vas u skorije vrijeme ponovno čuti negdje u Hrvatskoj?

Nadam se. To mi je velika želja. Htjela bih svoju glazbu predstaviti i van granica moje zemlje.

