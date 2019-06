Beyonceina ljubomorna reakcija pravi je hit na društvenim mrežama

Pop zvijezda Beyonce pokazala je svoju ljubomornu stranu na trećoj utakmici NBA finala između Toronto Raptorsa i Golden State Warriorsa.

Beyonce je sa suprugom Jay Z-jem utakmicu pratila iz prvog reda, a pokraj njih sjedila je Nicole Curran, supruga vlasnika Warriorsa Joea Lacoba. Kamere su uhvatile Nicole kako neobavezno priča s Jay Z-jem, a izraz na Beyonceinom licu pokazivao je frustriranost.

Jay-Z and Beyoncé are courtside for Game 3 😎 pic.twitter.com/6mmJuN8Odn