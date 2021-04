Bear Grylls: Dolazim u Hrvatsku, prvo ljetujem, a onda i snimam!

Na National Geographicu od 18. travnja u 22 sata počinje nova sezona ‘Divljih pustolovina slavnih’ s Bearom Gryllsom. U šestoj sezoni vidjet ćemo doista neke od danas najvećih zvijezda poput Anthonyja Mackieja, Terryja Crewsa, Dannyja Treja, Danice Patrick, Rainna Wilsona, Keegan-Michaela Keya te Bobbyja Jonesa sa zaručnicom Caitlin Parker. Poznati avanturist opet zvijezde vodi po zahtjevnim lokacijama na Islandu, talijanskim Dolomitima, pustinji u državi Utah… Dobili smo priliku malo razgovarati s Bearom Gryllsom, a u razgovoru nas je dočekalo iznenađenje kojem smo se potajno nadali. Krenulo je s pitanjem kolege iz Srbije, koji je Beara podsjetio na lanjsko obećanje o emisiji s Novakom Đokovićem.

– I dalje je to ambicija mojeg tima, baš gledam na Instagramu kada smo razmijenili poruke. On je zaista sjajan momak na toliko razina, volio bih snimati s njim. Mi u National Geographicu imamo prilično strog protokol za odabir sudionika, ako to National Geographic odobri, tada će i Novak Đoković, vjerojatno najbolji tenisač u povijesti, biti pozvan. Svakako bih to volio napraviti. I s Rogerom Federerom je bilo sjajno. Uvijek sam navijao za Novaka jer je sjajan. I Srbija, jedna je od nepoznatih a spektakularnih zemalja, predivnih krajolika i planina, divljina... Ponekad ljudi i ne znaju kako tamo lijepo može biti. Volio bih tamo snimati, a ovo nisu samo prazne riječi, samo zato što sam to rekao lani. Pokušali smo i ove sezone. Trebali smo doći na snimanje u Hrvatsku, a doći ćemo i u Srbiju. Ako National Geographic to odobri i Novak bude mogao, jer je uvijek koncentriran na tenis, napravit ćemo to, i to u Srbiji u njegovom povijesnom okolišu. On je za ovu emisiju savršen jer ima tako nevjerojatnu osobnu priču koju praktično čini samo borba i neodustajanje, a to je DNK serije ‘Divlje pustolovine slavnih’.





Iznenadili ste nas! Zaista ćete doći i snimati u Hrvatskoj?

Planiram u svakom slučaju doći ove godine u Hrvatsku, na avanturu s obitelji, zbog čega smo vrlo uzbuđeni. Hrvatska je također na našem popisu lokacija za snimanje s vrlo jakim argumentima zbog nevjerojatne obale i planina pa smo doista koncentrirani da se to i ostvari u sljedećim sezonama. I u Srbiji i u Hrvatskoj se osjećamo dobrodošlima, što je nama uvijek izuzetno važno, a to, kao i razina nacionalnog ponosa, može biti odlučujuće, takve zemlje su u prednosti. Prošlog sam rujna trebao posjetiti Sloveniju zbog skydivinga u planinama s prijateljima, no zbog restrikcija smo to morali odgoditi. Ali Slovenija je također nevjerojatno mjesto na kojem bismo također rado snimali, imali smo već i neke kontakte u vezi s tim.





Kako ste ‘svladali’ pandemiju tijekom snimanja nove sezone?

Očito, ova je godina za produkcije bila iznimno teška, uobičajeno je da je produkcija podijeljena u dvije grupe, ali naš je tim vrlo malen, prilagodljiv, okretan pa brzo možemo promijeniti lokaciju. Kada pogledam unatrag, zaista je nevjerojatno što smo uspjeli u jednoj godini napraviti cijelu sezonu, i to sa sjajnim gostima. Obično te velike hollywoodske zvijezde možemo izvući izravno sa snimanja njihovih hitova, no sada moramo hvatati pauze u snimanju, poštovati rasporede, restrikcije. Ali uspjeli smo jer smo pronašli lokacije koje su bile otvorene u pravo vrijeme, brzo smo se prilagođavali, bili oprezni, uzimali COVID-19 vrlo ozbiljno, imali sa sobom liječnika, vodiča s kojim nas je onda taj doktor mogao pratiti po terenu na kojem smo se nalazili. Usto, ekipa je svuda nosila maske i rukavice, testove smo radili svaka dva dana, držali smo se u krugu svoje produkcije, dalje od drugih ljudi, goste smo dovozili na samo mjesto i odmah ih odvozili. Bilo je izazovno, no mogu biti i vrlo ponosan što smo bili jedina produkcija na svijetu koja je toliko snimala, efikasno i sigurno. Puno nam to znači.





Kako su sve to podnijele zvijezde, Danny Trejo, primjerice?

Proveli smo dva dana i jednu noć sa svakom od zvijezda serije, nekada bismo na putovanje potrošili dan, nekada noć, duljina putovanja mijenjala bi se ovisno o destinaciji, ali i o tjelesnoj pripremljenosti gosta, a onda i o temperaturama, vremenskim uvjetima, terenu. Tako nismo imali nikada neke čvrste planove, znate da rijetko tko preživi prvi kontakt s neprijateljem! A divljina je toliko nepredvidiva da se morate prilagođavati. Ne upoznajemo ih prije snimanja niti se nakon snimanja opuštamo u nekom spau, sve se dogodi u tih dandva nakon kojih smo svi prilično iscrpljeni. S Dannyjem Trejom bilo je to pogotovo tako jer se radilo o pustinji čija ga je toplina iscrpila, čini mi se da je jedini stariji od njega s nama bio indijski premijer Modi, ali Danny je zaista želio tu avanturu i napravili smo putovanje koje se moglo svladati, no opet smo iskusili iznimnu vrućinu u pustinji. Uvijek je adrenalin kod naših gostiju pa, kada ga povežete s vrućinom i nadmorskom visinom, pustinja Moab u državi Utah dosta je visoko, može biti zaista teško. Imamo mali tim, ali uvijek je tu i medicinska oprema, no bilo je važno da Danny uvijek bude hidriran. Bilo mu je prilično naporno, iscrpilo ga je, ali on je zaista ikona, jedna od posebnijih zvijezda što se životne priče tiče, koja je izuzetna.





Koje biste zvijezde posebno izdvojili u ovoj sezoni?

Kada se sjetim prošlih sezona, osjećam se privilegiranim što sam mogao ugostiti tolike zvijezde koje su vjerovale i meni i mojem timu da ćemo ih paziti, kao i njihovu reputaciju jer na tim našim putovanjima oni su ipak i prilično ranjivi. Ali svaka je od tih zvijezda za mene posebna. Kada bih baš morao odabrati neku iz ove sezone, onda bih rekao kako je Terry Crews zaista zabavan, s njim je doista interesantno provesti vrijeme, zaista je sjajan. Imao je jako zahtjevno putovanje po Islandu, u izuzetno teškim uvjetima. A tu je i Anthony Mackie jer je takva ikona mladih ljudi i zaista je bila nevjerojatna prilika provesti vrijeme s nekim tko tako vješto barata onim štitom Kapetana Amerike. Ne možete zanemariti uzbuđenje koje vlada je oko njega i njegova života, pa je mogućnost da ga na trenutak odvojite od svega toga, date mu priliku da malo prodiše, upozna život iz različite perspektive zaista privilegij. U svemu tome je zaista odlično upoznati se izbliza s pričama tih ljudi, njihovim životnim borbama, a to možete na izravan način; po najtežim izazovima koji postoje možete upoznati tko su oni zapravo. Da, rekao bih da su me se ovaj puta najviše dojmili Anthony i Terry.





Koje su vam lokacije bile najteže?

Ove je sezone najteža lokacija bila je pustinja koja je uvijek teška, a iz nje uvijek vreba neka tiha opasnost, poput vrućine. Osjetio je to i Danny Trejo. Mi smo kao ekipa na to naviknuti, no nekoga tko je gost serije i nije mu takvo što uobičajeno može savladati u nekoliko sati. Ne smijete se nikako opustiti. Također su izazovni bili Dolomiti u zimu; tamo je bio Anthony Mackie. Ali i Island koji zna biti brutalan, tamo sam vidio najgore vremenske nepogode. Tamo smo radili emisiju s Jakeom Gyllenhaalom; imali smo doista jako loše vrijeme, snimali smo usred najgoreg uragana u deset godina. No, ipak smo se tamo vratili jer je Island tako spektakularan, divlji, možete ga osjetiti, morate uzeti u obzir i vjetar i toliko toga. Ove su sezone temperaturne bile ekstreme, no bili smo pametni, sve smo goste jako pazili, bili su sigurni, a to je uvijek i cilj – pružiti zvijezdama nezaboravno iskustvo divljine, a održati ih sigurnima te ih vratiti sa sjajnim sjećanjima.





Kako uopće svladavate strah, je li koji put on svladao vas?

Svi imamo takve trenutke, ne bih želio da netko misli kako sam ja neustrašiv, jer imao sam i sam takvih trenutaka, no naučio sam se i nositi sa svojim strahom. Ne treba bježati, nego se suočiti; budite pametni, donesite odluke, dobro odaberite kada pritisnuti, a kada je bolje pričekati. To je i tajna opstanka, kada biti hrabar i odvažiti se, ali i kada biti i hrabar čekajući. U središtu svega toga je poštovanje prema divljini. I moja bi se hrabrost često pokoleba, ali sam shvatio da je to u redu, treba to prihvatiti i ići naprijed, činiti teške stvari, što više se suočavati s onim čega se bojite. Tako postajete bolji u svladavanju straha. Upoznate taj osjećaj. Strah je i dalje dio mog života, ali ne dopuštam mu da me preuzme.