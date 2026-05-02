BRUTALNO ISKRENA

FOTO Slavna glumica o muškom modnom detalju koji prezire: 'Gade mi se, ispričavam se svima koji to nose'

83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills
Foto: DANIEL COLE/REUTERS
02.05.2026.
u 06:30

Gostujući kod Jimmyja Fallona, Emily Blunt ispričala je kako je morala glumiti ravnodušnost kada joj je Krasinski pokazao dolčevitu za Zlatne globuse

Glumica Emily Blunt, zvijezda filma "Vrag nosi Pradu 2" bez zadrške je priznala da ju modni odabir supruga Johna Krasinskog za crveni tepih isprva nije nimalo oduševio. Gostujući kod Jimmyja Fallona, ispričala je kako je morala glumiti ravnodušnost kada joj je Krasinski pokazao dolčevitu za Zlatne globuse. - Inače imam potpunu odbojnost prema dolčevitama. Kad mi je pokazao kombinaciju, morala sam se sabrati i namjestiti neutralan izraz lica - rekla je 43-godišnja glumica.

Iako je bila skeptična, mišljenje je promijenila kada ga je vidjela u punom izdanju. - Pomislila sam da izgleda kao Michael Caine. Izgledao je stvarno dobro, imao je taj štih šezdesetih - priznala je. Unatoč tome što je njezin suprug uspio iznijeti komad koji inače ne podnosi, Blunt je ostala pri svom općenitom stavu. - Ali inače mi se muškarci u dolčevitama gade. Ispričavam se svima koji večeras nose dolčevitu - poručila je kroz smijeh.

83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills
John Krasinski attends the 83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills, California, U.S., January 11, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni Photo: MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Dolčevite, međutim, nisu jedini muški odjevni predmet koji glumici nije po volji. Otkrila je da ne voli ni određeni tip kožne jakne. Dok odobrava klasičnu jaknu u stilu Jamesa Deana, ne može smisliti takozvanu "tatinu" kožnu jaknu, koju je opisala kao "malu sjajnu bombericu, pomalo usku i kratku".

FOTO Evo kako se mijenjala tijekom karijere: Lana Jurčević rodila je drugo dijete, a na sceni je više od 20 godina
83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills
Osim što dijele život i modne rasprave, Blunt i 46-godišnji Krasinski u braku su od 2010. godine i imaju dvije kćeri. Zajedno su radili i na horor franšizi "Mjesto tišine", a glumica je najavila i treći nastavak, no našalila se kako se nada da će u njemu biti manje akcije. - Prije franšize imala sam jedno problematično koljeno, a sada imam dva - otkrila je, uz nadu da će u idućem nastavku moći više sjediti.

Gdje je danas Tina Katanić? Napustila je Hrvatsku, a evo kako izgleda kao radnica ZET-a

*dijelom uz pomoć AI
Ne propustite

Nikša Sviličić
Premium sadržaj
NIKŠA SVILIČIĆ

'Medijska titula najobrazovanijeg Hrvata mi značajno više stvara nelagodu nego što ugađa taštini'

U vremenu brzih informacija i površnih sadržaja, Sviličić ostaje posvećen znanju, stvaranju i kontinuiranom propitivanju stvarnosti. Iza impresivne biografije krije se autor koji jednako uvjerljivo djeluje u znanstvenom, umjetničkom i javnom prostoru. U velikom razgovoru otkrio nam je kako izgleda život na sjecištu umjetnosti i znanosti, što ga i dalje pokreće te koliko je danas uopće moguće biti "najobrazovaniji" u svijetu koji se stalno mijenj

Učitaj još

