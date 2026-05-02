FOTO Slavna glumica o muškom modnom detalju koji prezire: 'Gade mi se, ispričavam se svima koji to nose'

Glumica Emily Blunt, zvijezda filma "Vrag nosi Pradu 2" bez zadrške je priznala da ju modni odabir supruga Johna Krasinskog za crveni tepih isprva nije nimalo oduševio. Gostujući kod Jimmyja Fallona, ispričala je kako je morala glumiti ravnodušnost kada joj je Krasinski pokazao dolčevitu za Zlatne globuse. - Inače imam potpunu odbojnost prema dolčevitama. Kad mi je pokazao kombinaciju, morala sam se sabrati i namjestiti neutralan izraz lica - rekla je 43-godišnja glumica.

Iako je bila skeptična, mišljenje je promijenila kada ga je vidjela u punom izdanju. - Pomislila sam da izgleda kao Michael Caine. Izgledao je stvarno dobro, imao je taj štih šezdesetih - priznala je. Unatoč tome što je njezin suprug uspio iznijeti komad koji inače ne podnosi, Blunt je ostala pri svom općenitom stavu. - Ali inače mi se muškarci u dolčevitama gade. Ispričavam se svima koji večeras nose dolčevitu - poručila je kroz smijeh.

John Krasinski attends the 83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills, California, U.S., January 11, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

Dolčevite, međutim, nisu jedini muški odjevni predmet koji glumici nije po volji. Otkrila je da ne voli ni određeni tip kožne jakne. Dok odobrava klasičnu jaknu u stilu Jamesa Deana, ne može smisliti takozvanu "tatinu" kožnu jaknu, koju je opisala kao "malu sjajnu bombericu, pomalo usku i kratku".

Osim što dijele život i modne rasprave, Blunt i 46-godišnji Krasinski u braku su od 2010. godine i imaju dvije kćeri. Zajedno su radili i na horor franšizi "Mjesto tišine", a glumica je najavila i treći nastavak, no našalila se kako se nada da će u njemu biti manje akcije. - Prije franšize imala sam jedno problematično koljeno, a sada imam dva - otkrila je, uz nadu da će u idućem nastavku moći više sjediti.

*dijelom uz pomoć AI