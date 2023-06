Biste li ga prepoznali? Ovog glumca gledali ste u gomili filmova, totalno se promijenio

Glumac Hugo Weaving mnogima možda nije poznat po imenu, ali njegovo lice vidjeli smo u brojnim hit filmovima. Upravo zato je mnoge iznenadilo kada su isplivale nove fotke ovog 63-godišnjaka na kojima je doslovno neprepoznatljiv. Njegovo ekspresivno lice istaknulo se u mnoštvu zvijezda, pa čak i pod maskama u filmovima 'Gospodar prstenova' i 'Matrix', ali od tih uspješnica prošlo je dosta vremena i on se stvarno promijenio.

Foto: Youtube screenshot

Ovog tjedna snimljen je u šetnji s nevjenčanom suprugom Katrinom Greenwood. Bili su u Londonu. Hugo i Katrina u vezi su od 1984. godine te zajedno imaju dvoje djece - kćer Holly i sina Harryja. Hugo je inače glumio i u nekoliko nastavka franšize 'Transformer', a mogli smo ga gledati i u ostvarenjima kao što su "O za osvetu","Kapetan Amerika: Prvi osvetnik", ali i "Hobitu".

Godine 2020. kazao je kako bi rado ponovio svoju ulogu Agenta Smitha u četvrtom nastavku franšize Matrix, no zbog rasporeda nije uspio.

"Jako sam to želio jer mi je cijela ekipa baš draga, no u to sam vrijeme glumio u predstavi koja se preklapala s datumima snimanja filma", kazao je.

