Barbara Nola o suprugovoj borbi s rakom grla: 'Kad sam vidjela kako se hrabro nosio s tim, još sam više zaljubljena'

Zagrebačka glumica Barbara Nola (53) sprema se za zagrebačke premijerne izvedbe predstave 'Jel' tako Zorane?' 25. i 26. rujna u Kazalištu Vidra gdje zajedno s kolegicom Ecijom Ojdanić igra glavnu ulogu.

Barbara Nola publiku je osvojila glumačkim talentom u brojnim umjetničkim angažmanima. Glumi, pjeva, bavi se i uživa sa svojom djecom i suprugom Lukasom Nolom, redateljem u kojeg je zaljubljena još od mladosti. Njezin suprug početkom svibnja izdao je i zbirku pjesama 'Bilo je dobro, bilo je toplo' koju je posvetio supruzi kao ljubavni dar.

- Meni je to najdivniji dar koji mi je mogao dati. Teški su trenuci valjda kušnja svake ljubavi, a nas je na sreću to samo još više povezalo. Kad prođeš tako dramatične trenutke skupa i proživiš takvu bitku zajedno, onda se spajaš na još jednoj, novoj razini od one u kojoj dijeliš samo ugodne ljubavne trenutke. Još se više divim Lukasu nakon što sam vidjela kako se hrabro i borbeno nosio s bolešću i onda se još malo više zaljubim u njega - kazala je Barbara za tportal. Naime, Lukas je 2014. godine doznao da boluje od raka grla. Nakon operacije, u kojoj mu je hvala Bogu, sačuvano grlo, kako u šali kaže, danas zvuči kao Darth Vader.

Nola je sa suprugom početkom godine digla kredit i prvi put, u pedesetima, postali su vlasnici stana. Kupili su lijep prostor u centru grada, u koji su se nedavno i uselili. No, i dalje je brine potres.

- Svaki put kad pročitam da je negdje potres - malo umrem u sebi. A i pokušavam ne razmišljati o tome i dobro mi dođe zatrpanost poslom i obiteljskim obavezama. Pomoglo je i to što imam genijalne susjede pa smo zajedničkom akcijom popravili tavan, zabatne zidove i skinuli dimnjake pa se osjećam bar malo sigurnije. Jako je deprimirajuća ova neučinkovitost države oko obnove. Ako vidiš da nemaš dovoljno ljudi u Ministarstvu koji se bave rješavanjem predmeta obnove, onda ih zaposli, ili ako neki zakon koči obnovu, pa promijeni ga više, jer ovo kako je sada - nije doslovno ništa. Nadam se da nećemo kao država morati vraćati novac Fondu solidarnosti EU-a namijenjen za obnovu javnih zgrada jer ih nećemo uspjeti iskoristiti. To bi bio teški poraz. Strašno mi je žao ljudi koji će još dugo biti izvan svojih domova - kazala je glumica.

