FOTO Kao grčka boginja! Minea oduševila izdanjem, a ovaj kompliment dao joj je voditelj

Polufinalna emisija showa „Tvoje lice zvuči poznato“ emitirana je sinoć i otkrila nam je koja će se četiri kandidata u velikom finalu natjecati za titulu pobjednika devete sezone! Prema ukupnom zbroju bodova iz svih emisija, titule finalista osigurali su Stela Rade, Igor Cukrov, Devin Juraj i Marcela Oroši, dok će preostali kandidati Meri Andraković, Domagoj Nižić i Mada Peršić u finalnoj epizodi izvesti revijalne točke. Osim toga, u finalu će nam se pridružiti i već poznati žiri, kao i voditelji, a vjerujemo da će zablistati kao i do sada. Naime, svojim komentarima, bodovima i podrškom žiri je bio važan segment showa, a oduševljavali su nas i svojim modnim izborima. Posebno se to odnosi na pjevačicu i voditeljicu Renatu Končić Mineu, koja je to potvrdila i u polufinalnoj emisiji. Minea je sinoć sve ostavila bez daha u uskoj smaragdnoj haljini kojom je istaknula svoju besprijekornu figuru.

Bombastična haljina imala je samo jednu naramenicu što je dodatno začinilo ovu kombinaciju. Kosu je podigla u punđu, a upečatljivo izdanje iskombinirala je sa srebrnim sandalama na petu. Komplimente na početku emisije uputio joj je i voditelj showa Filip Detelić koji ju je usporedio s grčkom boginjom.

Inače, pobjedu u 12. epizodi, po drugi put ove sezone, odnijela je Meri Andraković koja je utjelovila grupu ABBA s izvedbom jedne od njihovih najemotivnijih balada „The Winner Takes It All“. „Ova pobjeda mi je posebno draga, jer oni koji me poznaju znaju koliko jako volim ABBU. Ovo je, kako je Mario rekao, možda jedna od najljepših balada ikad napisanih, ali i vrlo zahtjevna – puna tuge, ali i snage. Presretna sam što je žiri večeras to prepoznao. Srce mi je puno jer sam uspjela donijeti transformaciju i interpretaciju tako velike pjesme i tako velikog benda kao što je ABBA“, podijelila je Meri svoje dojmove nakon pobjede, a svoju nagradu donirala je inkluzivnoj kući „Zvono“ iz Belišća, koja pomaže mladima s poteškoćama u razvoju.

