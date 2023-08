Barbara Kolar (53) objavila fotku bez šminke i filtera, komentari ne staju, javila joj se i Vanna

Opet je sretan

Dragana iz 'Ljubav je na selu' djevojka Monika je napustila zbog drugog, a sada on opet ljubi

Javila mi je da je našla drugoga i da je sretna. Tužan sam jer sam mislio kako je to to, no očito nije bilo - rekao je Dragan prije dvije godina kada ga je Monika ostavila