Barbara iz 'Gospodina Savršenog' pokazala trudnički trbuščić u kupaćem kostimu

Bivša natjecateljica druge sezone showa 'Gospodin Savršeni' Barbara Mucić, u emisiji je pokušala osvojiti Miju Matića, no to joj nije uspjelo. Nakon ispadanja nije dugo tugovala te se par puta pohvalila fotografijama misterioznog muškarca za kojeg je i potvrdila da je njezin novi partner, no više o njemu ipak nije htjela otkriti.

Kasnije je otkrila kako je njezin odabranik 10 godina stariji Splićanin Nino, a na društvenim mrežama se pohvalila da očekuju i prvo dijete, dečkića.

- Dat ćemo sve od sebe da ti budemo najbolji roditelji na svijetu, napisala je 22-godišnja Barbara.

Barbara uživa u trudnoći, a isto pokazuje i pratiteljima. Na društvenim mrežama dijeli fotografije u kupaćem kostimu, a na Insta Storyju podijelila je i video u kupaćem u kojemu se vidi trudnički trbuščić.

Foto: Instagram

- Težak je period iza mene, imala sam cjelodnevne mučnine, vrtoglavicu i nizak tlak; zaista sam se namučila, nisam mogla ustati iz kreveta. Hvala Bogu, sada je lakše, ponekad samo povraćam, kazala je Barbara početkom veljače kada je bila trudna malo manje od tri mjeseca.

VIDEO>>Majin sin ima medvjedića od 2120 kn, sin Marte Fernandes nosi D&G kapu od 1300 kn