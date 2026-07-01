Jelena Rozga progovorila o zdravstvenim problemima: 'Na terapiji sam'

Pjevačica Jelena Rozga progovorila je o zdravstvenim problemima s kojima se bori posljednjih mjeseci. U razgovoru za In Magazin otkrila je da joj je dijagnosticirana inzulinska rezistencija, stanje zbog kojeg je morala značajno promijeniti životne navike.

Pjevačica je ispričala kako je godinama primjećivala da joj tijelo šalje signale upozorenja. "Godinama već osjećam da se neke promjene događaju. Stalno sam bila žedna, na pozornici bih ostala bez sline, nakon čaše vode bila bih opet gladna, a kilogrami su se topili", ispričala je Rozga.

Odlučila je obaviti pretrage prije odlaska na američku turneju u ožujku, a nalazi su potvrdili sumnje. "Na terapiji sam. Imam inzulinsku rezistenciju i šećer mi jako varira. Događa mi se na pozornici da mi šećer naglo padne pa osjetim veliku slabost. Tad moram popiti nešto slatko. Nutricionistica mi je sastavila jelovnik i moram jesti pet puta na dan. S obzirom na moj posao i putovanja, to nije jednostavno, ali stvarno se trudim. Tablete pijem tri puta dnevno", otkrila je. Dijagnoza je donijela i velike promjene u njezinom jelovniku. "Prestala sam jesti čokoladu čim sam saznala dijagnozu i izbacila sam oko 70 posto ugljikohidrata. Srećom, volim meso i ribu pa mi to ne pada teško. Pronašla sam i zamjenske proizvode bez šećera, tako da sam se snašla. Najveći problem mi je na pozornici jer mi se usta jako suše", priznala je pjevačica.

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Podsjetimo, Rozga rijetko govori o svom privatnom životu i zdravlju, a slovi za jednu od najnjegovanijih pjevačica. Tajna njezina mladolikog izgleda nije u skupim tretmanima, već u čeličnoj disciplini i navikama kojih se drži od početka karijere. Primjerice, odlazak na spavanje sa šminkom za Rozgu je nezamisliv i to je pravilo od kojeg ne odstupa, bez obzira na umor. - Ma nema šanse. I da sam najumornija, nema isprike - odlučno je poručila, naglasivši da je njega ključna i nema preskakanja. Ta navika temelj je njezine filozofije ljepote, izgrađene još u ranoj mladosti i koje se dosljedno drži.

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Posvećenost njezi seže do početaka njezine karijere. Prvi honorar od koncerta uložila je u kreme, ne u odjeću. - Od prve zarade nisam kupila ni cipele ni haljinu, nego kreme - otkrila je pjevačica. Taj potez pokazuje koliko je rano shvatila važnost ulaganja u kožu. Već u dvadesetima je odlazila na tretmane, postavljajući temelje za današnji izgled.

Jedan od njezinih najradikalnijih poteza je i strogo izbjegavanje sunca. Tvrdi da sunčeve zrake izbjegava gotovo dva desetljeća. - Nisam 15-20 godina vidjela sunca. Meni sve što je previše nije lijepo - objasnila je. Ističe da je ideal ljepote njegovana koža s minimalno šminke. Ta odluka ključan je razlog zašto je njezino lice zadržalo svježinu. No, tajna njezina izgleda nije samo vanjska njega. Ključna je harmonija organizma, naglašava. Njezin stil života uključuje dovoljno sna, puno vode te prehranu baziranu na ribi i maslinovom ulju. Izbjegava alkohol i brzu hranu, jer smatra da se sve što unosimo u tijelo odražava na izgledu. Time potvrđuje da ljepota dolazi iznutra, podržana disciplinom.